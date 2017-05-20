Ашхабад и Ташкент обсудили ситуацию в Афганистане

20 мая 2017 15:38 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Урегулирование ситуации в Афганистане стало отдельной темой переговоров в Авазе президентов Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиеева, сообщает в субботу государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

"В центре внимания глав двух соседних государств были вопросы партнерства в политической сфере, в частности в рамках международных организаций, а также укрепления мира и стабильности в регионе и на
азиатском континенте", - говорится в сообщении.

Туркменистан и Узбекистан имеют протяженную границу с Афганистаном. Официальный Ашхабад неоднократно заявлял о своей готовности предоставить политическое пространство для проведения
межафганского мирного диалога под эгидой ООН.

Туркменская сторона лоббирует и реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую
территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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