АШХАБАД /Trend/ - Урегулирование ситуации в Афганистане стало отдельной темой переговоров в Авазе президентов Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиеева, сообщает в субботу государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".
"В центре внимания глав двух соседних государств были вопросы партнерства в политической сфере, в частности в рамках международных организаций, а также укрепления мира и стабильности в регионе и на
азиатском континенте", - говорится в сообщении.
Туркменистан и Узбекистан имеют протяженную границу с Афганистаном. Официальный Ашхабад неоднократно заявлял о своей готовности предоставить политическое пространство для проведения
межафганского мирного диалога под эгидой ООН.
Туркменская сторона лоббирует и реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую
территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию.
(Автор: Гусейн Гасанов)
Ашхабад и Ташкент обсудили ситуацию в Афганистане
АШХАБАД /Trend/ - Урегулирование ситуации в Афганистане стало отдельной темой переговоров в Авазе президентов Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиеева, сообщает в субботу государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".