Ашхабад и Ташкент обсудили ситуацию в Афганистане

АШХАБАД /Trend/ - Урегулирование ситуации в Афганистане стало отдельной темой переговоров в Авазе президентов Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиеева, сообщает в субботу государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".



"В центре внимания глав двух соседних государств были вопросы партнерства в политической сфере, в частности в рамках международных организаций, а также укрепления мира и стабильности в регионе и на

азиатском континенте", - говорится в сообщении.



Туркменистан и Узбекистан имеют протяженную границу с Афганистаном. Официальный Ашхабад неоднократно заявлял о своей готовности предоставить политическое пространство для проведения

межафганского мирного диалога под эгидой ООН.



Туркменская сторона лоббирует и реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую

территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию.



(Автор: Гусейн Гасанов)