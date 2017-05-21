Туркменистан проводит выборы в парламент

21 мая 2017 14:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в состоявшихся сегодня выборах депутатов Меджлиса (парламента) вместо выбывших парламентариев, сообщает ЦИК страны.

"Проголосовав утром на избирательном участке № 48 Копетдагского этрапа (района) Ашхабада, расположившемся в школе № 68 имени Аннанияза Артыка, глава государства был в числе первых, кто пришёл в этот день на избирательные участки",- сказано в информации.

Также отмечается, что широкую альтернативность и прозрачность выборов гарантирует участие в них нескольких претендентов на мандат народного доверия.

В воскресенье проходят и выборы в органы местной власти - халк маслахаты и генгеши в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве регионов.

Всего по Туркменистану предстоит выбрать двух депутатов Меджлиса, 41 представителей халк маслахаты и 134 представителей генгешей. В связи с этим действуют 177 округов и 255 избирательных участков.

Участковые избирательные комиссии будут работать до 19 часов.

(Автор:Гусейн Гасанов)

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