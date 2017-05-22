Туркменистан подводит итоги выборов в парламент и органы местной власти

22 мая 2017 14:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан подводит итоги состоявшихся в воскресенье выборов в Меджлис (парламент) вместо выбывших депутатов и в органы местной власти - халк маслахаты и генгеши в связи с изменениями в административно-территориальном делении регионов.

"Результаты голосования будут обнародованы в ближайшее время", - сказано в информации Центризбиркома страны.

По данным Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, в установленное для голосования время на территории избирательных округов были одновременно открыты все избирательные участки. Из них 21 – в Ашхабаде, 40 – Ахалском, 11 – Балканском, 59 – Дашогузском, 31 – Лебапском и 93 – в Марыйском велаятах (областях).

Для участия в голосовании по выборам депутатов Меджлиса Туркменистана по избирательным округам №7 «Гунеш» города Ашхабада и избирательному округу № 106 «Векил» Марыйского велаята было зарегистрировано 58 393 избирателя.

Всего участковыми избиркомами был зарегистрирован 175 521 избиратель по выборам членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и генгешей.

Мониторинг избирательного процесса осуществляли национальные наблюдатели. По данным Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, в выборах депутатов Меджлиса приняли участие 91,02 процента; членов велаятских этрапских, городских халк маслахаты и генгешей – 90,91 процента избирателей.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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