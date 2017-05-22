Глава Туркменистана поздравил Хасана Рухани с переизбранием на пост президента Ирана

22 мая 2017 21:53 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов адресовал в своем письме искренние поздравления Хасану Рухани в связи с его повторным избранием на пост президента Ирана, говорится в понедельник в сообщении туркменского правительства.

В своем послании глава государства выразил твердую уверенность в том, что "традиционно дружественные и добрососедские двусторонние отношения, а также взаимовыгодное сотрудничество между Туркменистаном и Ираном будут и впредь развиваться в интересах наших братских народов".

Глава Туркменистана выразил Хасану Рухани сердечные пожелания крепкого здоровья, а также успехов в его деятельности и во всех начинаниях, нацеленных на прогресс и процветание братского иранского народа.

Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За годы многолетнего сотрудничества реализован ряд крупных экономических проектов.

Наиболее важным можно назвать газопровод, введенный в строй в 1996 году по маршруту Корпедже-Курт-Куи и введенное в последние годы в дополнение к нему ответвление - по другому транзиту Довлетабат-Серахс-Хангеран. Иран также закупает в Туркменистане электроэнергию.

Два государства построили пограничную плотину "Достлук" (Дружба) и завершили железнодорожный проект "Север-Юг" - на основании подписанного в 2007 году трехстороннего соглашения с участием Туркменистана, Ирана и Казахстана.

Иран во внешней торговле Туркменистана занимает третье место, прежде всего, благодаря закупкам природного газа. В свою очередь, Туркменистан импортирует из Ирана сырье, строительные материалы, продукты металлургии и неорганической химии, пластмассовые изделия, каучук, моющие средства, продовольствие и другие потребительские товары.

Две страны уделяют основное внимание вопросам активизации совместной деятельности в транспортно-транзитной сфере, области строительства дорог, а также в секторе электроэнергетики и газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Новости по теме
Президент Ирана назвал спектаклем американо-арабский саммит
Политика 19:14
Туркменистан проводит выборы в парламент
Туркменистан 21 мая 14:05
Президент Ильхам Алиев поздравил Хасана Рухани с переизбранием на пост президента Ирана
Политика 20 мая 14:58
Политика США по Ирану ориентирована на примирение - эксперт
Политика 18 мая 13:02
Глава Туркменистана поздравил новоизбранного президента Южной Кореи
Туркменистан 11 мая 08:54
Пакистан заинтересован в энергосотрудничестве с Туркменистаном - президент
Энергетика 9 мая 17:00
В Туркменистане торжественно отмечают День Победы
Туркменистан 9 мая 16:43
Глава Туркменистана поздравил новоизбранного президента Франции
Туркменистан 9 мая 16:08
Туркменистан готов к активизации сотрудничества с Афганистаном - президент
Туркменистан 6 мая 09:07
В Прикаспии Туркменистана обнаружено крупное месторождение газа
Туркменистан 6 мая 09:01
США будут развивать сотрудничество с Туркменистаном - Дональд Трамп
Туркменистан 2 мая 20:32
Будущее ядерного соглашения с Ираном зависит от результатов президентских выборов - Мэтью Брайза
Ядерная программа 1 мая 17:27
Участие народа отвело от Ирана «тень войны» - аятолла Али Хаменеи
Политика 30 апреля 15:49
Индия нацелена на укрепление взаимовыгодного партнерства с Туркменистаном - президент
Туркменистан 21 апреля 15:03
Энергетика является стратегическим направлением партнёрства с Казахстаном - президент Туркменистана
Туркменистан 18 апреля 15:57
Туркменистан и Казахстан проведут переговоры
Туркменистан 18 апреля 08:34
В правительстве Туркменистана назначены региональные кураторы
Туркменистан 17 апреля 13:36
Президент Туркменистана с госвизитом посетит Казахстан
Туркменистан 15 апреля 09:13