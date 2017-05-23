Ашхабад и Пекин укрепляют межпарламентские связи

АШХАБАД /Trend/ - В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с заместителем председателя Всекитайского собрания народных представителей КНР, генеральным секретарём его Постоянного комитета Ван Чэнем, говорится в сообщении туркменского правительства.

"Предпринимаются шаги по расширению договорно-правовой базы, способствующей развитию диалога между парламентами",- сказано в информации.

Стороны отметили важность межпарламентского взаимодействия, призванного служить развитию взаимоотношений в контексте планов, согласованных главами Туркменистана и КНР - президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем Си Цзиньпином - в ходе взаимных государственных визитов в 2013 и 2014 годах.

Пакет подписанных тогда документов определил новые векторы партнёрства, в том числе в транспортно-транзитном секторе, энергетике и промышленности, гуманитарной сфере. "Фундаментом для расширения связей служат традиции дружбы и взаимопонимания, подкрепляемые регулярными контактами на различных уровнях", - сказано в информации. Примером служат двусторонние встречи и визиты, создание межпарламентской дружественной группы Меджлиса Туркменистана и Всекитайского собрания народных представителей КНР.

(Автор: Гусейн Гасанов)