Ашхабад и Пекин укрепляют межпарламентские связи

23 мая 2017 11:23 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с заместителем председателя Всекитайского собрания народных представителей КНР, генеральным секретарём его Постоянного комитета Ван Чэнем, говорится в сообщении туркменского правительства.

"Предпринимаются шаги по расширению договорно-правовой базы, способствующей развитию диалога между парламентами",- сказано в информации.

Стороны отметили важность межпарламентского взаимодействия, призванного служить развитию взаимоотношений в контексте планов, согласованных главами Туркменистана и КНР - президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем Си Цзиньпином - в ходе взаимных государственных визитов в 2013 и 2014 годах.

Пакет подписанных тогда документов определил новые векторы партнёрства, в том числе в транспортно-транзитном секторе, энергетике и промышленности, гуманитарной сфере. "Фундаментом для расширения связей служат традиции дружбы и взаимопонимания, подкрепляемые регулярными контактами на различных уровнях", - сказано в информации. Примером служат двусторонние встречи и визиты, создание межпарламентской дружественной группы Меджлиса Туркменистана и Всекитайского собрания народных представителей КНР.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Новости по теме
Китай выразил заинтересованность в использовании транспортно-логистических возможностей Азербайджана
Бизнес 16 мая 04:40
В Баку состоялась презентация V Азиатских игр (ФОТО)
Туркменистан 15 мая 23:42
Аэропорт Пекина отменил почти 100 рейсов из-за песчаной бури
Другие страны 5 мая 12:44
В Пекине уровень загрязнения воздуха резко превысил безопасный показатель
Другие страны 4 мая 08:08
В Ашхабаде состоялась заседание глав МИД Японии и стран Центральной Азии
Туркменистан 1 мая 17:59
Ашхабад и Токио изучают потенциал взаимовыгодного сотрудничества
Туркменистан 1 мая 12:42
Ашхабад привержен урегулированию ситуации в Афганистане мирными средствами
Туркменистан 18 апреля 16:29
Ашхабад в мае проведет форум Энергетической Хартии
Туркменистан 17 апреля 13:55
Ашхабад и Москва высоко оценивают двустороннее сотрудничество
Туркменистан 7 апреля 15:18
V Азиатские игры в Ашхабаде будут крупнейшими в истории – Мик Райт (ФОТО)
Туркменистан 6 апреля 10:17
В Ашхабаде на региональном уровне обсудили вопросы содействия Афганистану
Туркменистан 4 апреля 11:04
Азербайджанский фильм "Два чужих человека" удостоен двух номинаций Grand Asian Film Festival (ФОТО)
Культура 28 марта 12:16
Ашхабад и Любляна обсуждают перспективы сотрудничества
Туркменистан 28 марта 11:46
Ашхабад и Ташкент продемонстрировали схожесть подходов к обеспечению стабильности в регионе
Туркменистан 6 марта 16:21
Ашхабад и Кабул обсудили газопроводный проект ТАПИ
Туркменистан 15 февраля 11:36
Прикаспийские страны обсуждают в Ашхабаде проблему браконьерства
Туркменистан 15 февраля 11:25
В Нью-Йорке поддержали работу Центра ООН по превентивной дипломатии в Ашхабаде
Туркменистан 8 февраля 13:44
Ашхабад и Эр-Рияд обсудили перспективы сотрудничества
Туркменистан 3 февраля 13:00