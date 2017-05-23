Туркменистан налаживает связи с ведущими финансовыми и нефтегазовыми компаниями мира - президент

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан осуществляет стратегическое партнёрство в энергетической сфере с различными странами, расширяя его на европейском, азиатском, дальневосточном и юго-западном направлениях, налаживая взаимовыгодные связи с ведущими финансовыми и нефтегазовыми компаниями мира.



Об этом говорится в обращении президента страны Гурбангулы Бердымухамедова адресованного к участникам стартовавшего во вторник VIII международного газового конгресса.



Выгодное геополитическое расположение Туркменистана создаёт благоприятные условия для претворения в жизнь крупных международных проектов, о чем свидетельствуют проложенные в соседние государства (Китай и Иран) газопроводы.



"В ближайшие годы в их число войдёт и трубопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство которого ведётся усиленными темпами. Этот проект станет достойным вкладом в поступательное развитие топливно-энергетического комплекса Туркменистана",- отмечает глава государства.



Международный газовый форум и приуроченная к нему выставка призваны сыграть, как считает Гурбангулы Бердымухамедов, важную роль в реализации программ, предусматривающих ускорение темпов индустриализации страны, диверсификации национальной экономики, привлечения инвестиций для совместного освоения нефтегазовых месторождений, наращивания объёмов производства продукции, пользующейся устойчиво высоким спросом на мировых рынках.



Специалисты на мероприятии обменяются мнениями по ряду актуальных аспектов, в том числе диверсификации маршрутов транспортировки газа, обеспечению энергетической безопасности на региональном и глобальном уровне, развитию газоэкспортного потенциала и определению приоритетных направлений инвестирования в газоперерабатывающее производство и газохимическую отрасль.



"Развитие газовой отрасли, а также полномасштабное налаживание нефте- и газохимического производства, рост их экспортного потенциала, углубление равноправного сотрудничества в региональном и глобальном измерении – все эти меры служат укреплению экономической базы родной Отчизны, упрочению её позиции на международной арене", - подчеркивает Бердымухамедов.



В нынешнем году Туркменистан председательствует на Конференции по Энергетической Хартии, что расширит возможности для сотрудничества со странами – членами этой крупной международной организации как в многостороннем и региональном формате, так и на двусторонней основе, а также для обеспечения безопасности транзитных поставок энергоресурсов.



В обращении подчеркивается значение супергигантского газового месторождения «Галкыныш», второго крупнейшего в мире, расположенного на востоке Туркменистана.



(Автор: Гусейн Гасанов)