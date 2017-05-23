В Баку состоялся круглый стол на тему «АЗИАДА-2017: Здоровье. Воодушевление. Дружба»

23 мая 2017 15:45 (UTC+04:00)

В посольстве Туркменистана в Баку во вторник состоялся круглый стол на тему «АЗИАДА-2017: Здоровье. Воодушевление. Дружба», сообщило посольство.

На мероприятие были приглашены туркменская делегация в составе представителей Государственного комитета по спорту Туркменистана, которые приняли участие в IV Играх исламской солидарности в Баку и наблюдательной группы, которые прибыли в Баку по приглашению операционного комитета IV Игр исламской солидарности, для ознакомления с работой по подготовке Исламских игр.

В ходе работы круглого стола было отмечено, что в современном Туркменистане спорт приобретает все большую важность и значение в обществе. Основной целью разработки стратегии развития спорта и утверждения в обществе здорового образа жизни в Туркменистане стало создание условий для того, чтобы спортом и физкультурой в стране занималось как можно большее число граждан, особенно детей, подростков, юношей и девушек.

Ширится участие туркменских спортсменов во всемирном спортивном движении, в стране проводятся крупные международные соревнования. В столице и во всех регионах страны возведены современные спортивные комплексы, стадионы, ипподромы, специализированные спортшколы.

Хорошим стимулом для молодежи на пути к здоровью, физическому и духовному совершенствованию призваны стать общенациональные первенства, которые ежегодно проводятся по различным видам спорта среди школьных, вузовских, отраслевых и региональных команд. Эти соревнования, которые вовлекают в свою орбиту тысячи туркменистанцев, проходят под девизом «Туркменистан - страна здоровья и высокого духа». Сегодня этот лозунг стал общенациональной идеей туркменского народа.

Участники круглого стола подчеркнули, что с каждым годом растет мастерство лучших туркменских атлетов, победителей и призеров престижных турниров международного уровня. Совершенствуя свое мастерство, они серьезно готовятся к Азиаде-2017, чтобы составить достойную конкуренцию своим сильнейшим соперникам из десятков стран мира и своими высокими достижениями приумножить авторитет туркменского спорта.

Это демонстрирует усилия президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по развитию профессионального и массового спорта – от строительства современных спортивных объектов, до поощрения выдающихся атлетов и их наставников, достойно выступающих на международной арене.
Игры Ашхабад-2017 оставят незабываемый след в истории, являясь самым большим спортивным мероприятием, когда-либо проводимым на территории Туркменистана. Эти игры послужат толчком для проведения в будущем крупных спортивных мероприятий международного уровня в Ашхабаде.

В заключении все участники «круглого стола» отметили, что V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде приумножат международный авторитет Туркменистана как спортивной державы, и будут способствовать развитию спорта во всем мире.

Ашхабад-2017 - V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам состоятся в сентябре 2017 года. В ходе игр на протяжении 12 дней в 15 сооружениях пройдут соревнования по 21 виду спорта: шахматы, футзал, теннис, тайский бокс, самбо, кураш, джиу-джитсу, боулинг, велоспорт (трек), плавание, баскетбол 3х3, тяжелая атлетика, легкая атлетика, тхэквандо, спортивные танцы, кикбоксинг, борьба на поясах, спортивная борьба, бильярд, конкур, туркменская национальная борьба гореш.

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