В Туркменистане аккредитованы послы Чехии и Греции

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от послов Чехии и Греции Ярослава Сиро и Андреаса Фриганаса, говорится в сообщении туркменского правительства.

Дипломаты были ознакомлены с приоритетами проводимой Туркменистаном внутренней и внешней политики и проинформированы о реализуемых в стране крупномасштабных национальных проектах и программах.

Полпред Чехии выразил уверенность в наличии многопланового потенциала для развития межгосударственных отношений. В целях укрепления взаимодействия была отмечена важность расширения межпарламентских связей.

На встрече говорилось о необходимости интенсификации торгово-экономических и гуманитарных контактов, в частности, взаимодействия в сферах науки и образования, культуры, спорта и туризма.

"Во время обсуждения возможностей налаживания партнёрства на ряде перспективных направлений, посол Греции подтвердил нацеленность своей страны на активизацию отношений с Туркменистаном, как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе по линии крупнейших международных организаций",- сказано в информации.

Ранее сообщалось, что Европа надеется получить туркменский газ в ближайшей перспективе. Для того, чтобы это стало реальностью от города Туркменбаши к берегам Азербайджана (города Сангачалы) предстоит проложить 300-километровый газопровод по дну Каспия, правовой статус

которого еще предстоит определить прикаспийским государствам.

Официальный Ашхабад считает, что для прокладки трубы по дну Каспия, правовой статус которого пока не определен, достаточно согласия тех сторон (Туркменистана и Азербайджана), территорию которого проект охватывает.

В свою очередь, Азербайджан выразил готовность предоставить свою территорию, транзитные возможности и инфраструктуру для осуществления данного проекта, о чем заявляли представители Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR).

Ожидается, что к 2019 году будет готова газотранспортная инфраструктура, связывающая Азербайджан с европейскими покупателями, такими как Греция, Албания и Италия.

Россия и Иран выступая против проекта Транскаспийского газопровода также поднимают вопрос об экологической безопасности его прокладки. Как заявлял Брюссель, с целью реализации этого проекта по заказу Всемирного банка компанией RSK Environment ltd уже были проведены предварительные экологические исследования.

(Автор: Гусейн Гасанов)