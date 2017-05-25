Туркменистан подвел итоги выборов в парламент и органы местной власти

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане подведены окончательные итоги состоявшихся 21 мая выборов депутатов Меджлиса (парламента) по некоторым избирательным округам, а также членов органов местной власти - халк маслахаты и генгешей в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве велаятов (областей).

"Отмечалась высокая активность электората. В выборах депутатов Меджлиса по двум избирательным округам приняли участие 91,02 процента от общего числа внесенных в списки избирателей",- сказано в сообщении ЦИК страны.

Вновь избранным депутатам национального парламента были вручены удостоверения. В выборах членов велаятских (областных) этрапских (районных), городских халк маслахаты и генгешей приняло участие 90,91 процента от общего числа избирателей.

На заседании ЦИК были рассмотрены и утверждены списки вновь избранных членов халк маслахаты и генгешей, которые в соответствии с положениями действующего национального законодательства в ближайшие дни будут обнародованы в печати. "Выборы прошли на принципах альтернативности, гласности и открытости, на высоком организационном уровне, в соответствии с действующим в стране законодательством и общепринятыми нормами международного права",- отмечает ЦИК страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)