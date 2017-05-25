Малайзия заинтересована в укреплении дружественных связей с Туркменистаном

АШХАБАД /Trend/ - Король Малайзии Мухаммад V в письме в адрес президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выразил уверенность, что налаженные дружественные и братские двусторонние связи стран будут и впредь укрепляться и расширяться.

Послание адресовано по случаю 25-летия установления дипломатических отношений. На туркменском рынке заметна деятельность малайзийской Petronas Charigali, которая стала первой зарубежной компанией, приступившей к освоению туркменского шельфа Каспия.

В ноябре 2016 года сообщалось, что правительство Малайзии изучит возможности участия своих компаний в реализации проекта строительства газопровода "Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия" (ТАПИ).

Среди приоритетных направлений выделены высокие технологии, банковская сфера, градостроительство, переработка сельскохозяйственной продукции и пищевая промышленность, туризм. Изучается потенциал связей в транспортно-транзитной сфере - Туркменистан рассматривает Малайзию как важнейшего партнёра в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

(Автор: Гусейн Гасанов)