Туркменский гореш – олицетворение мужества и спортивного мастерства, завоевывает мировое признание (ФОТО)

Статья Государственного комитета Туркменистана по спорту

Всемерное укрепление международного авторитета Туркменистана под руководством национального лидера, уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова сопровождается реализацией новаторских инициатив и крупных проектов, направленных на всестороннее улучшение качества жизни людей, утверждение принципов здорового образа жизни, особенно в деле воспитания молодого поколения общества.

В данном контексте Лидер Туркменистана особое внимание уделяет широкому вовлечению населения, прежде всего молодежи к массовому занятию физкультурой и спортом. По инициативе Президента Туркменистана проводится полномасштабная работа по реализации крупных проектов, направленных на оздоровление нации и улучшение генофонда туркменского народа путем пропаганды здорового образа жизни и агитации занятия физкультурой и спортом среди молодежи. Несмотря на свою занятость Уважаемый Президент показывает личный пример для воспитания и формирования здорового, сильного духом поколения.

Спорт – это воплощение силы, красоты, здоровья и устремленности духа к новым вершинам. Непосредственно Президентом Туркменистана было инициировано строительство крупных спортивных комплексов, учебных заведений, готовящих кадры как для спорта высоких достижений, так и массового спорта.

Под чутким руководством Уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане наряду с другими областями жизнедеятельности страны большими темпами развивается спортивная отрасль. Улучшается спортивная инфраструктура, выстраиваются сотни новых спортивных сооружений и объектов, оснащенных самыми современными и передовыми технологиями международного уровня. За последние несколько лет в Туркменистане построено 115 спортивных школ и более 50-ти крупных спортивных объектов. Благодаря заботе Национального Лидера туркменские спортсмены получили неограниченные возможности проводить учебно-тренировочные сборы и занятия на лучших спортивных комплексах, чтобы в будущем укреплять спортивный авторитет страны на крупных международных соревнованиях. Количество завоеванных медалей туркменскими атлетами за последние годы на самых авторитетных региональных и международных состязаниях по различным видам спорта является тому неоспоримым доказательством. Спортсмены Туркменистана гордятся и безгранично благодарны своему всенародно любимому Главе государства.

Огромным стимулом в этом является подготовка к проведению в сентябре 2017 года в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Сегодня беломраморная столица Туркменистана демонстрирует символ динамично растущего и процветающего государства.

Великолепным украшением совершенно нового архитектурного облика Ашхабада по праву является Олимпийский городок Азиады-2017. В программу Азиады-2017 включены соревнования по 21 виду спорта, в которых примут участие спортсмены из 64 стран регионов, включая страны Австралии и Океании. А также в Азиаде-2017 под флагом Олимпийского Совета Азии примут участие беженцы-спортсмены, которые в силу определённых причин и обстоятельств, были вынуждены покинуть свою родину. Как правило, делегирование права на проведение чемпионатов мира, Олимпиад, континентальных, молодежных, детских и юношеских игр – показатель престижа, международного авторитета и высокой репутации страны-хозяйки. Этого права удостаиваются государства, которые демонстрируют большой потенциал приема гостей на высоком международном уровне.

Помимо высоко стандартных спортивных комплексов и сооружений, наличия инфраструктуры коммуникаций и сети размещения участников, Туркменистан отвечает самым высоким критериям стабильности и устойчивого развития. Реализация под руководством Президента страны долгосрочных национальных программ охватывает модернизацию государства и общества в соответствии с современными цивилизационными требованиями. Сумма этих факторов еще раз на практике демонстрирует правильность решения Олимпийского Совета Азии доверить Туркменистану проведение спортивных игр мирового значения, которые пройдут впервые в истории региона Центральной Азии.

Широкое развитие массового движения физкультуры и спорта в Туркменистане в немалой степени было обусловлен тем, что Президент Гурбангулы Бердымухамедов, изначально определил развитие спорта и физической культуры в качестве приоритетного направления государственной политики. Как подчеркивает Лидер нации, главная цель государственной политики в области спорта являющейся важнейшей составляющей социальной стратегии – воспитание здоровых и сильных духом поколений.

После обретения Независимости Туркменистана большое внимание уделяется воссозданию национальных традиций и обычаев, восстановлению культурного наследия туркменского народа, возрождению национальных видов спорта, берущие свое начало со времен Огузхана. По инициативе Президента Туркменистана наряду с другими видами спорта, получает широкое развитие и международное признание туркменская национальная борьба – гореш, являющаяся бесценным наследием и символизирующая историко-культурное своеобразие туркменского народа.

Туркменская национальная борьба гореш является одним из древнейших украшений любого туркменского празднества – тоя. Туркменскому горешу свойственны свои отличительные особенности. Борцы, освоившие такие виды туркменского гореша, как борьба, алыш и борьба на поясах, также способны заниматься другими видами единоборств.

Гореш развивает в человеке здоровье, красоту, терпение, силу, бдительность и целенаправленность. Недаром этот вид спорта упоминается в народных эпосах туркменского народа, таких как «Гёроглы» и «Горкут Ата».

Как известно, национальный туркменский гореш имеет многовековую историю. Этот вид борьбы на поясах был и остается украшением праздников туркменского народа. Наряду с народными певцами-бахши, гореш является одним из центральных событий туркменского тоя, где состязаются лучшие борцы. Национальная борьба гореш являлась одним из неотъемлемых атрибутов национальных праздников. Как правило, участников состязаний оповещали за несколько дней до массовых празднеств. У зрителей, конечно же, были свои предпочтения и любимцы. Особо азартные болельщики, стараясь поддержать «своего» богатыря, учреждали ценные призы – барана, быка или даже верблюда. Для участия примеряться силой на место проведения поединков прибывали знаменитые борцы-пяльваны даже из далеких аулов и городов.

Возможность повсеместного проведения поединков, простота спортивных аксессуаров свидетельствуют о всенародном характере гореш. По традиционным обычаям туркменского гореша спортивным костюмом этого вида спорта является национальный халат – «дон», подвязанный мягким матерчатым поясом. Борцы одевают национальный дон, прорезные штаны, рубашку и матерчатый пояс. Обязателен специальный, фактически профессиональный захват за пояс. Соперникам разрешается делать захваты за пояс и любое место халата выше пояса. Разрешается делать броски через ноги. Время схватки не ограничено. Побеждает борец, трижды вынудивший противника коснуться земли чем-либо кроме ступней. Победитель должен бросить своего противника на спину, или заставить его коснуться земли тремя точками. Разрешаются действия ногами (подножки, зацепы и т.п.). Каждая схватка состоит из трех встреч без ограничения времени, и победа присуждается тому, кто выиграл две встречи из трех.

Туркменские национальные виды спорта своими корнями восходят к глубокой древности. Многовековое и древнейшее происхождение туркменского национального гореша доказано множествами археологическими находками. В истории туркменского гореша большим успехом среди народа пользовались многочисленные борцы-наставники. Среди них можно упомянуть таких личностей, как Махмыт Пялван (Пилмахмыт), Бяхбит Пялван, Аннадурды Ягсоран. Имена и хвала этих борцов прославились и в соседних странах региона. В середине прошлого века большой популярностью среди народа пользовались такие борцы, как Худайберды Палтаев, Мятвели Мятиев, Ата Овезов, Мырат Сапаров.

Махмыт Пялван (1247-1326), живший во второй половине XIII, первой половине XIV века, был широко известен не только как сильный борец с отличной физической подготовкой, но и как личность с выдающимся поэтическим талантом. Махмыт Пялван (Пилмахмыт), похороненный в Хиве, известен тем, что за всю свою жизнь не потерпел ни одного поражения.

Национальным горешом также занимались в эпоху Огуз хана. Среди выдающихся борцов можно отметить Рустем Зал оглы, Гёроглы бека, Безирген Пялвана, а среди женщин-борцов можно выделить Харман-дяли и Айсолтан. О том, что туркменский национальный гореш служил одним из самых основных испытаний отмечается в “Огузнама”.

Богатая история туркменского народа, воспетая в легендарных эпосах-дессанах также содержит множество сцен, где мужественные сыновья и дочери туркмен одерживают победы, как в бою, так и в состязаниях, демонстрируя приемы гореш. В исторических источниках античного периода встречаются сообщения о том, что у предков туркмен приемами борьбы владели не только мужчины, но и женщины. Греческие и римские летописцы с восхищением писали о женщинах Турана, которые, вступив в единоборство, могли даже победить прославленных воинов. В туркменских эпосах о Горкут-ата и Гёроглы, а также в легендах и преданиях есть сообщения о боевом применении борьбы гореш. Так далекие предки современных туркменов уже с юных лет обучали своих детей и внуков многочисленным приемам борьбы, джигитовки, стрельбы из лука, владения саблей. Под руководством опытного наставника туркменский джигит с детства тренировался наездничеству и боевым искусствам, где постижению искусству приемов гореш отводилось ключевое место. Параллельно будущих богатырей учили тонким секретам мастерства. По достижении подростками определённого возраста наиболее талантливые и подающие надежды становились учениками именитых пальванов.

Навыки, приобретенные с детства в ходе занятий различными видами спорта и подвижных игр формировали характер мужества и бесстрашия, становились неотъемлемой частью боевого мастерства туркменского воина.

На протяжении тысячелетий все семейные и общественные праздники и торжества туркмен не обходились без состязаний местных пальванов. О лучших борцах слагались легенды и поэмы, песни. Из уст в уста переходили рассказы о схватках, где порой призом становились не просто материальные награды, а бессмертие в памяти потомков. Прославленные борцы брали под свою опеку наиболее одаренных учеников и из них готовили мастеров борьбы – пальванов, которые со временем передавали накопленный опыт уже своим ученикам. Так из поколения в поколение, сквозь века и тысячелетия дошла до нас туркменская национальная борьба гореш. В частности, в туркменском национальном эпосе «Гёроглы» есть повествование о непревзойдённом мастере-пальване Каландаре, не знавшем поражений, а также о принцессе Харман-дяли, которая в борьбе гореш побеждает самого Гёроглы. Опытные, не знавшие поражения богатыри-пальваны пользовались особым авторитетом, большим почитанием в обществе.

Достигших почтенного возраста борцов с почётом усаживали в первые ряды и в знак уважения и признания былых заслуг перед началом боёв объявляли во всеуслышание их имена и вручали дорогие подарки. Первыми сходились опытные борцы, разыгрывавшие наиболее крупные призы, затем соревнования продолжались с участием молодых пальванов.

Сегодня гореш один из самых массовых видов спорта в стране. В спортзалах городов и сел, на природе предгорий Копетдага и пустыни Центральных Каракумов, на берегах седого Хазара и Джейхуна на праздник и в будни по традиции, идущей из глубины веков, собираются туркменские джигиты, чтобы помериться силами. Многочисленные любители спорта и гости становятся свидетелями интересных состязаний сильных и смелых джигитов, их жарких схваток на импровизированной арене. А если эти состязания в честь большого национального или местного праздника, бракосочетания молодых или рождения ребенка, то победитель каждой схватки получит свой байрак – приз. И чем больше побед, тем дороже награда.

В Туркменистане ежегодно проводятся чемпионаты страны по национальной борьбе гореш, в которых участвуют лучшие пальваны со всех уголков страны. Заметим, что правила гореш демонстрируют требования высшей степени честности и в то же время к атакующему стилю ведения схватки. Об этом свидетельствуют в частности, запрещённые действия и наказания. При объявлении предупреждений арбитр объясняет его причины борцу жестами. Замечанию даются в случаях, когда борец стоит в слабой защитной позе, если он ведет пассивную борьбу, избегает применения приемов и удерживает соперника, пытается вывести соперника за пределы ковра и др.

В целях популяризации национальной туркменской борьбы – гореш Уважаемым Президентом Туркменистана дан новый импульс по расширению вектора распространения гореша на всех континентах нашей планеты. В настоящее время Государственным комитетом по спорту в сотрудничестве с авторитетными международными и национальными спортивными организациями ведется планомерная работа по созданию континентальных федераций гореша и включения этого вида спорта в программу Олимпийских игр. Гореш, бережно передаваемый предками туркменов из поколения в поколение, пришел к нам в своем первозданном виде. Являясь украшением всех туркменских торжеств и общенациональных праздников, он в то же время завоевывает сердца любителей спорта во многих странах мира. Необходимо при этом подчеркнуть, что национальный вид туркменской борьбы на поясах гореш – одно из многих единоборств народов мира, связанный с захватами за пояс, которые стали основой рождения современной поясной борьбы.

В Ашхабаде, в беломраморной столице Туркменистана за исторически короткий срок создана международная площадка для сотрудничества и организации соревнований по туркменскому горешу на всех уровнях. Так, по инициативе и поддержке Президента Туркменистана в 2014 году в Ашхабаде был проведен первый Чемпионат мира по туркменскому национальному горешу и борьбы на поясах, на котором приняли участие борцы из 24 стран мира.

А 2015 год вписан золотыми буквами в современную историю туркменского гореша. Именно в этот год в программе проведения международного форума, посвященного этому виду спорта была создана Всемирная федерация гореш со штаб-квартирой в Ашхабаде. В результате проделанной обширной и плодотворной работы на международном уровне Национальной федерацией борьбы на поясах и Государственным комитетом Туркменистана по спорту на сегодняшний день более чем в двадцати странах мира созданы Национальные федерации по этому виду спорта, которые сотрудничают между собой и организуют региональные спортивные состязания на благо развития и популяризации туркменского гореша во всем мире.

Второй чемпионат мира по туркменскому горешу прошел в 2015 году в городе Оренбург Российской Федерации, куда приехали около 300 атлетов из 35 государств мира. В 2016 году в городе Набережные Челны Республики Татарстан Российской Федерации был проведен третий Чемпионат мира по национальному горешу с участием около 400 спортсменов из 40 стран.

Необходимо отметить и то, что туркменские спортсмены успешно выступили на Унивесиаде-2013 в городе Казань Республики Татарстан Российской Федерации и Вторых Всемирных играх кочевников, прошедших в 2016 году в городе Чолпан Ата Кыргызской Республики, в программу которых также был включен туркменский гореш. На всех вышеперечисленных международных состязаниях выступив успешно туркменские атлеты, заняв призовые места, проявили преемственность и ещё раз показали лидерство туркменской школы национальной борьбы на поясах.

В 2016 году в Ашхабаде в Олимпийском городке, построенного по самым современным и передовым канонам международного уровня, в рамках подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам были проведены тестовые соревнования по шести видам спорта. В программе соревнований был проведен Чемпионат Азии по туркменскому национальному горешу и борьбы на поясах, где состязались атлеты из 16 стран региона. По результатам чемпионата было принято решение о создании Азиатской Федерации Гореш.

Чемпионаты мира по гореш и борьбы на поясах еще раз подтвердили, что туркменские пальваны занимают одну из самых ведущих позиций в мире. Многие туркменские борцы стали чемпионами мира, а порой финальный поединок был представлен пальванами Туркменистана. Первый чемпионат мира также подтвердил возросший уровень мастерства сильнейших борцов на поясах. Лучшие пальваны мира продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки. В отличие от поясной борьбы в туркменском гореше сильнейшие определяются по круговой системе. Первым итогом чемпионата мира стало то, что сборная Туркменистана возглавила рейтинг сборных по поясной борьбе.

А уже в марте 2017 года в Литовской республике была создана Европейская Федерация Гореш. В апреле этого года, с 29-го апреля по 2-е мая в городе Нови-Сад Сербской Республики впервые в истории континента был организован Чемпионат Европы по туркменскому горешу, на которых приняли участие борцы 10-ти европейских стран. На чемпионате участвовали атлеты из Беларуси, Азербайджана, Латвии, Эстонии, Литвы, Польской Республики, Сербии, Грузии, Украины и Российской Федерации. Отрадно то, что по рекомендации Национальной федерации по борьбе на поясах борцы, состязающиеся на татами используют экипировку родоначальников этой борьбы, то есть национальную одежду туркмен с национальными орнаментами, что свидетельствует о международном признании авторитета и заслуг туркменской школы гореша. Чемпионат Европы проходил по двум весовым категориям: 70 кг и 90 кг как среди мужчин, так и среди женщин.

Необходимо отметить, что популярность этого туркменского национального вида спорта среди женщин во всем мире растет год за годом. На данный момент уже можно выделить фаворитов по горешу на европейском уровне. Это спортсмены из Украина, Российской Федерации и Беларуси. Не говоря о центрально азиатских странах, которые всегда выступали серьезным подспорьем для туркменских атлетов.

По поручению Президента Туркменистана специалистами Государственного комитета Туркменистана по спорту вместе со Всемирной Федерацией Гореш, штаб-квартира которой находится в прекрасной столице Туркменистана – городе Ашхабад, проводится планомерная деятельность по распространению туркменского гореша и на других континентах планеты. Данная работа проводится в рамках требований Международного Олимпийского Комитета по включению этого вида спорта в программу Олимпийских игр.

18-21 мая 2017 года в городе Кейптаун Южно-Африканской Республики прошел первый чемпионат Африки по туркменской национальной борьбе гореш. В чемпионате приняли участие борцы из более 10 стран. Соревнования проходили по шести весовым категориям: по три для мужчин и для женщин.

В начале мая текущего года пришли радостные вести с американских континентов, где создана Национальная Федерация Гореш. В ближайшее время на конец 2017 года запланировано проведение первого Чемпионата Америки по гореш на американских континентах. В программу Всемирных игр, которые пройдут в этом году в городе Варшава (Польская Республика) включено проведение четвертого Чемпионата мира по гореш, где туркменские спортсмены выступят достойно и еще раз докажут, что туркменские атлеты этого вида спорта лучшие в мире.

По инициативе Президента Туркменистана туркменская национальная борьба гореш была признана и принята Олимпийским Советом Азии как отдельный вид спорта и как самостоятельный вид спорта была включена в перечень V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года в Ашхабаде. По поручению Главы государства в настоящее время активно и планомерно ведется работа по включению в программу XVIII Летних Азиатских игр 2018 года в Джакарте (Индонезия) туркменского национального гореша как отдельного вида спорта. Таким образом, включение туркменского гореша в перечень состязаний, предстоящих в 2018 году в столице Индонезии Джакарте XVIII Азиатских игр, будет способствовать его всемирной пропаганде и популяризации, повышению статуса как международного вида спорта и свидетельством широкого и все более растущего интереса на международной арене к этому виду спорта.

Развитие массового спорта в Туркменистане, воспитание и подготовка спортсменов высокой квалификации является одним из программных целей, реализуемых на уровне государственной политики. В этом отношении Государственный комитет Туркменистана по спорту ведет широкое международное сотрудничество при тесном взаимодействии с Международным Олимпийским Комитетом и Олимпийским Советом Азии.

Многоуважаемым Президентом Туркменистана 2017 год объявлен годом «Здоровья и воодушевленности». В сентябре этого года на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам неслучайно главным лозунгом выбран – девиз «Здоровье, Воодушевление, Дружба». В качестве гимна Азиады-2017 года избрана песня Главы государства «Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан!», и это триумф политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова, неотъемлемой частью которой является развитие массового физкультурно-оздоровительного движения, возрождение национального наследия, пропаганда и популяризация туркменских национальных видов спорта и игр во всем мире.

Триумфальное шествие туркменского спорта на самом деле является торжеством политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова, одним из приоритетных направлений которой является развитие массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта высоких достижений, а также возрождение в новых исторических условиях национального наследия туркменского народа, где немаловажное место занимают созданные предками современных туркменов национальные виды спорта, в том числе и гореш.