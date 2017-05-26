Российско-туркменские отношения носят стратегический характер - Валентина Матвиенко

АШХАБАД /Trend/ - Российско-туркменские отношения носят стратегический характер, сказала председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем комитета по законодательству Меджлиса (парламента) Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, говорится в пресс-релизе СФ.

Встреча прошла в рамках VIII Невского экологического конгресса, который 25-26 мая проходит в Санкт-Петербурге. "Заинтересованы в наращивании регионального сотрудничества с Туркменистаном", — сказала Матвиенко, которая также является председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ).

Туркменской стороне было предложено подумать о членстве страны в МПА СНГ. "Мы заинтересованы, чтобы Туркмения стала полноправным участником нашей парламентской семьи. МПА СНГ эффективна для обмена мнениями и сохранения дружбы между странами Содружества", - сказала спикер СФ.

Особое внимание было обращено на положительный опыт разработки модельных законов в рамках ассамблеи, большинство из которых активно используется в национальных законодательствах. "Модельные законы универсальны, так как максимально учитывают предложения всех государств-участников Содружества", - сказала Матвиенко.

Собеседники сошлись во мнении, что межпарламентское взаимодействие – важная составляющая межгосударственных отношений, особенно в свете возникающих вызовов и угроз, говорится в пресс-релизе СФ.

"Наше участие в экологическом форуме - еще один пример успешного взаимодействия. У нас налажены хорошие межпарламентские контакты", - приводятся в информации слова Сердара Бердымухамедова.

Матвиенко пригласила делегацию Туркменистана участвовать в мероприятиях 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которые пройдут 14–18 октября в Санкт-Петербурге, и рассмотреть возможность вступить в эту организацию.

Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями.

С участием российского капитала на туркменском рынке зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании "КАМАЗ", "Арети", авиакомпания "Сибирь". В то же время российский Газпром - традиционный торговый партнер - в 2016 году прекратил закупки туркменского газа. Между двумя странами подписано более 100 соглашений, охватывающих все сферы взаимодействия. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)