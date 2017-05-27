Назначен глава химического госконцерна Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ – Председателем государственного концерна «Туркменхимия» назначен Шамырат Меретлиев. Соответствующий указ подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Основной целью работы государственного концерна "Туркменхимия" является обеспечение потребностей народного хозяйства и населения Туркменистана в минеральных удобрениях и химической продукции, а также продажа их за рубеж и получение прибыли.

Данная структура была образована в 2007 году с целью организации управления предприятиями, производящими и распределяющими минеральные удобрения и химическую продукцию в Туркменистане.

В состав входят девять производственных предприятий, а также предприятие по оказанию услуг в реализации минеральных удобрений потребителям ("Докунхимия") и отраслевой научно-исследовательский институт (Институт химии).

(Автор: Гусейн Гасанов)