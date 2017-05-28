Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Египте

28 мая 2017 10:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД, /Trend/ – Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Египта Абдел-Фаттаху Эль-Сиси в связи с произошедшим в провинции Эль-Минья террористическим актом, повлекшим за собой человеческие жертвы и увечья, говорится в сообщении туркменского правительства.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

Глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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