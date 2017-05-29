Ашхабад и Киев обсудили вопросы в сфере миграции

АШХАБАД, /Trend/ – В Ашхабаде состоялась встреча руководства Государственной миграционной службы Туркменистана с послом Украины Валентином Шевалевым, говорится в понедельник в сообщении службы.

Собеседники обменялись мнениями о возможностях партнерства в области миграции, обсудив ряд приоритетных направлений этой сферы.

"Стороны обсудили вопросы оформления рабочих виз, трудовых разрешений гражданам Украины", - сказано в информации.

Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами будет и впредь динамично развиваться.

Туркменистан является важным торгово-экономическим партнером Украины в регионе Центральной Азии.

Украинские субъекты хозяйствования привлекаются к строительству на территории Туркменистана масштабных инфраструктурных объектов общегосударственного значения, сооружению сложных инженерных коммуникаций, объектов нефтегазовой, промышленной и транспортной отраслей, экспортируют в Туркменистан продукцию различного назначения, предоставляют услуги.

Согласно данным украинской стороны, в 2016 году товарооборот между двумя странами составил 143,64 миллиона долларов.

(Автор: Гусейн Гасанов)