Туркменистан и ООН готовят соглашение в области чрезвычайных ситуаций

29 мая 2017 11:24 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ – В Ашхабаде состоялась встреча с главой регионального офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Марселом Вассеном и национальным советником по реагированию на стихийные бедствия Ашотом Саргсяном, говорится в сообщении Государственной таможенной службы Туркменистана.

Стороны обсудили вопросы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, а также подготовки соглашения между правительством Туркменистана и ООН о мерах по упрощению и ускорению ввоза, вывоза и транзита грузов чрезвычайной помощи и имущества персонала по оказанию помощи в случае бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение силой 10 баллов, что привело к многочисленным человеческим жертсам.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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