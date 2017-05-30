В Ашхабаде открылся крупный форум Энергетической хартии

30 мая 2017 09:49 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде во вторник открылся форум Энергетической хартии под председательством Туркменистана на тему «На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов», сообщает источник, близкий к мероприятию.

С приветственной речью выступили генеральный директор Энергетической хартии Урбан Руснак и туркменский вице-премьер по ТЭК Максат Бабаев.

На форуме предстоит детально обсудить вопросы разработки многостороннего рамочного соглашения по вопросам транзита энергетических ресурсов на основе общепризнанных норм международного права и опыта.

В программу включены сессии «Трансграничная транспортировка и транзит природного газа», «Растущая роль сжиженного природного газа (СПГ) в глобальной энергетической безопасности», «Поставка нефти на мировые рынки», «Трансграничная торговля электроэнергией и устойчивое развитие».

В работе форума задействованы государственные должностные лица, представители международных организаций, промышленного сектора и научных учреждений для обсуждения практических, правовых и регулятивных аспектов транзита энергоресурсов, в том числе природного газа, нефти и электроэнергии.

В концепции председательства Туркменистана особое внимание уделяется расширению географии и многовариантности энергопотоков, их надёжности и безопасности, международного транзита энергоносителей на равноправной, справедливой основе.

Среди направлений концепции - обеспечение энергоэффективности и энергосбережения, внедрение инновационных технологий, экологический аспект и использование возобновляемых источников энергии, принципы экономической и коммерческой обоснованности инвестиций в энергетическом секторе, их защита и повышение эффективности.

Туркменистан - одно из самых богатых государств по запасам природного газа. По оценкам компании BP извлекаемые запасы страны составляют 17,5 триллиона кубометров газа, или 9 процентов от совокупных мировых запасов, что ставит страну на четвертую позицию в этой области после Ирана, России и Катара.

Ашхабад поставляет газ в Китай и Иран. В декабре 2015 года началось строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). С 2011 года ведутся переговоры по проекту строительства Транскаспийского газопровода в Европу через Азербайджан и Турцию.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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