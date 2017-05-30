Ашхабад и Дели обсудили вопросы безопасности

30 мая 2017 13:38 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с заместителем советника по национальной безопасности Индии Арвиндом Гупта, говорится во вторник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов регионального и международного характера. Были обсуждены такие вопросы в сфере безопасности, как миграция, региональная стабильность и безопасность, сотрудничество в области кибербезопасности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и контрабандой, экстремизм, говорится в сообщении.

Важнейшим вектором экономических связей стран является партнерство в топливно-энергетической сфере, где особая роль отведена проекту строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

"Индийская сторона подчеркнула, что реализация этого проекта представляет собой образец стратегического видения стран-участниц, а для Индии еще и является шансом диверсификации своих источников поставок энергии", - говорится в информации.

Туркменистан приступил к строительству своего участка ТАПИ в декабре 2015 года. Первые поставки в Южную Азию ожидаются в 2020 году.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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