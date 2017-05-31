В Туркменистане обсуждены задачи СМИ по освещению крупных спортивных мероприятий

31 мая 2017 15:58 (UTC+04:00)

В Туркменском национальном институте мировых языков имени Д. Азади состоялась конференция, проводимая в рамках комплексной подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает посольство Туркменистана в Баку.

Во встрече, организованной Министерством образования и Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии, приняли участие представители Исполнительного комитета Азиады-2017, Академии наук, преподаватели и студенты различных вузов страны, ведущие спортсмены и тренеры.

Главными темами повестки дня стали значение работы средств массовой информации в проведении крупных состязаний международного уровня и подготовка волонтёров.

В фойе института была организована выставка, где представлены произведения Президента Гурбангулы Бердымухамедова, учебно-методические и научно-практические работы преподавателей и студентов ТНИМЯ им.Д.Азади, медали и кубки, завоёванные туркменскими спортсменами на международных соревнованиях. В числе экспонатов был и сертификат, выданный Организационным комитетом XVII Азиатских игр-2014 в Инчхоне (Республика Корея) за отличную работу волонтёров из Туркменистана.

С того момента, как Олимпийский Совет Азии закрепил за Ашхабадом право проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в столице было организовано множество мероприятий с участием специалистов в области подготовки крупных спортивных мероприятий и их освещения. А в 2015 году в ашхабадском Олимпийском городке прошла 34-я Генеральная ассамблея ОСА, собравшая руководителей Международного и Европейского олимпийских комитетов, международных федераций по различным видам спорта, а также спорткомитетов стран Азии и Океании.

Качество и уровень подготовки к предстоящим в сентябре комплексным Играм продемонстрировали проходившие в Ашхабаде в прошлом месяце чемпионаты Азии по кикбоксингу и тяжёлой атлетике, а также турнир регионального уровня по плаванию, где туркменские атлеты, проявив своё мастерство, завоевали 96 медалей (30 золотых, 32 – серебряные и 34 – бронзовые).
Туркменистан ждет новых достижений от своих спортсменов и в ходе V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Новости по теме
Президент Туркменистана посетил столичный Олимпийский городок
Туркменистан 16:42
Туркменистан объявил тендер по производству кормов
Тендеры 08:36
CNPC инвестировал в нефтегазовый проект в Туркменистане $6 миллиардов
Энергетика 30 мая 15:13
Ашхабад и Дели обсудили вопросы безопасности
Туркменистан 30 мая 13:38
В Ашхабаде открылся крупный форум Энергетической хартии
Туркменистан 30 мая 09:49
Туркменистан закупит сырье для стекольного завода
Тендеры 30 мая 07:19
Ашхабад и Киев обсудили вопросы в сфере миграции
Туркменистан 29 мая 11:44
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Египте
Туркменистан 28 мая 10:05
В Туркменистане новый порядок признания зарубежных дипломов
Туркменистан 27 мая 11:21
Эксперты уверены в решении вопросов финансирования газопроводного проекта ТАПИ
Энергетика 26 мая 20:17
Российско-туркменские отношения носят стратегический характер - Валентина Матвиенко
Туркменистан 26 мая 19:46
Туркменистан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере энергетики и транспорта
Энергетика 26 мая 16:56
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование и трубы
Тендеры 26 мая 16:30
Туркменистан развивает транспортную региональную инфраструктуру
Бизнес 26 мая 15:19
Ашхабад и Минск провели деловые переговоры
Туркменистан 26 мая 13:14
Узбекистан и Таджикистан обсудили инвентаризацию договорно-правовой базы сотрудничества
Узбекистан 26 мая 07:29
Малайзия заинтересована в укреплении дружественных связей с Туркменистаном
Туркменистан 25 мая 09:58
Туркменистан подвел итоги выборов в парламент и органы местной власти
Туркменистан 25 мая 09:53