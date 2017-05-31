В Ашхабаде обсудили аспекты совершенствования механизмов партнёрства в сфере энергетики

По окончании пленарного заседания Форум Энергетической Хартии продолжился в формате трёх сессий: «Рынки природного газа: трансграничный транспорт и транзит», «Растущая роль сжиженного природного газа (СПГ) в глобальной энергетической безопасности» и «Поставки нефти на мировые рынки», сообщает посольство Туркменистана в Баку.

В прозвучавших вступлениях были затронуты такие темы, как реализация транснациональных инфраструктурных проектов, перспективы и возможности развития гибкого рынка сжиженного природного газа, роль Каспийского региона и Центральной Азии в обеспечении энергетической безопасности в региональном и глобальном измерении и др.

В этой связи следует отметить, что в свете современных реалий энергетический фактор выступает в числе базовых элементов туркменской дипломатии. На сессиях Генеральной Ассамблеи ООН лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов чётко изложил позицию Туркменистана, стержнем которой было создание нового международно-правового механизма, нацеленного на обеспечение надёжных и стабильных поставок энергоносителей на мировые рынки. Эта позиция нашла полное понимание и признание мирового сообщества, что было закреплено в специальных Резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Широкий позитивный резонанс получили инициативы Туркменистана, касающиеся создания специального органа – Энергетического совета ООН и нового универсального международно-правового инструментария ООН, призванного выполнять роль ключевого элемента в решении проблем глобальной энергобезопасности. По мнению туркменской стороны, ситуация, сложившаяся в настоящее время в энергетическом сегменте мировой экономики, также обуславливает необходимость разработки и принятия Конвенции ООН по данному вопросу.

Как Председатель на Конференции по Энергетической Хартии в текущем году, Туркменистан определил в качестве приоритетных такие направления, как переработка углеводородного сырья для получения готовой продукции и его экспорта, задействование возобновляемых источников энергии, безопасный транзит энергоносителей, повышение энергоэффективности и энергосбережения. При этом особое внимание уделяется экологическому аспекту, рациональному и бережному использованию природных ресурсов.

Энергетическая политика Туркменистана нацелена на всестороннее развитие отечественного топливно-энергетического комплекса и его динамичную интеграцию в международную энергосистему. В этой связи отмечалась значимая роль инициируемых страной крупных инфраструктурных проектов.

В их числе – действующая транснациональная энергомагистраль, по которой туркменское «голубое топливо» через территорию сопредельных стран поставляется в Китай, что является ярким примером эффективной реализации главных принципов, заложенных в общепризнанных международных актах, регламентрирующих вопросы надёжных и стабильных поставок энергоносителей в контексте устойчивого развития и международного сотрудничества. В этом же ряду - газопровод из Туркменистана в Иран, сотрудничество с которым осуществляется с соблюдением основных принципов и норм международного права, а также вступившее в практическую стадию строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), призванного придать мощный импульс экономическому развитию региона, решению жизненно важных социальных вопросов, содействовать укреплению здесь мира и стабильности.

Выступая за эффективное сотрудничество в энергетическом секторе, Туркменистан наряду с сохранением уже традиционных партнёрских связей значительно расширил прямой энергодиалог на европейском, азиатском, дальневосточном и юго-восточном направлениях, наладил тесные продуктивные контакты с ведущими нефтегазовыми компаниями мира.

Туркменистан на деле подтверждает свой статус авторитетной дискуссионной платформы для обсуждения ключевых вопросов и современных тенденций развития международного взаимодействия в этой стратегической сфере. Наглядным свидетельством тому служит и нынешняя представительная встреча в Ашхабаде, на повестку дня которой вынесены задачи совершенствования механизмов партнёрства в области энергетики, и, соответственно, вопросы разработки Многостороннего рамочного соглашения по транзиту энергоресурсов на основе общепризнанных норм международного права и имеющегося опыта.

Завтра Ашхабадский Форум Международной Энергетической Хартии продолжит свою работу. В рамках его Программы запланирована также дискуссия международных экспертов на тему «На пути к Многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов». Состоятся обсуждение и обмен мнениями по таким актуальным аспектам, как специфика газового, нефтяного и электроэнергетического рынков, диверсификация маршрутов транспортировки энергоносителей, общие принципы и нормы их транзита и др. Предусматривается также принятие соответствующего Итогового документа.