Изучением культурного наследия Узбекистана займется Всемирное научное общество

ТАШКЕНТ /Trend/ - Международный научный конгресс «Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и странами», состоявшийся накануне, принял резолюцию о создании Всемирного научного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Участниками этого общества могут быть востоковеды, археологи, историки, искусствоведы, коллекционеры, представители медиасферы из разных стран мира. Общество сможет проводить международные мероприятия - выставки, презентации и культурные форумы в музеях и научных центрах, хранящих коллекции памятников культурного наследия Узбекистана.

В резолюции также говорится о необходимости предоставления доступа исследователям к объектам культурного наследия.

«Отсутствие полных сведений о музейных предметах и цифровых каталогов препятствует более широкому изучению и дальнейшей популяризации культурного наследия Узбекистана», говорится в резолюции.

В работе международного научного конгресса, проходившего 15−16 мая в Ташкенте и Самарканде, принимали участие свыше 140 ученых, экспертов, руководителей музеев и научных институтов, редакторы научных журналов, коллекционеры из России, Канады, Италии, Великобритании, Индии, Египта, Кореи, Бельгии, Голландии, Франции, Германии, Чехии, США, Китая, Турции, Греции, Азербайджана и других стран, а также представители ЮНЕСКО и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).

Центральным событием конгресса стала презентация медиа-проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира».

На мероприятии были продемонстрированы первые пять книг-альбомов из серии «Культурное наследие Узбекистана». Они посвящены узбекским коллекциям в Государственном музее Востока (Москва), Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург), Государственной Третьяковской галерее (Москва), коврам и вышивке Узбекистана в собраниях мира (Австралия, Канада, США и другие), рукописям Алишера Навои в собрании Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

Кроме того, представлены пять пилотных альбомов о коллекциях Института восточных рукописей (Санкт-Петербург), Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Государственного исторического музея (Москва), музыкального наследия Узбекистана в собраниях мира и ковроделия Узбекистана.

Кураторами каждого тома являются известные ученые, искусствоведы, музыковеды и востоковеды Узбекистана.

На заключительном заседании принято решение о проведении конгресса ежегодно.

(Автор: Демир Азизов)