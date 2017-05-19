В Ташкенте открыт памятник туркменскому поэту Махтумкули, его именем названа улица

19 мая 2017 14:12 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Одна из центральных улиц Ташкента, накануне рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Туркменистан, названа именем туркменского поэта и мыслителя Махтумкули.

В церемонии открытия памятника - барельефа поэта приняли участие представители государственных и общественных организаций, представители различных национальных культурных центров, поэты и писатели, литературоведы, деятели искусства и студенты.

"Давние дружеские связи, культурная близость узбекского и туркменского народов служат прочной основой для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами. В укреплении этих связей также велики заслуги поэта Махтумкули", - сказал на церемонии министр культуры Узбекистана Махмуд Муратов.

По словам министра, открытие улицы имени Махтумкули и памятника с его барельефным изображением в Ташкенте накануне очередного визита главы Узбекистана в Туркменистан стало очередным ярким воплощением высокого уважения и почтения Узбекистана к родственному и дружественному туркменскому народу.

Автор памятника с барельефным изображением Махтумкули - молодой скульптор Жасванд Анназаров из Хорезма.

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана по приглашению его туркменского коллеги 19-20 мая посетит Туркменистан с рабочим визитом. По итогам переговоров глав государств планируется подписать ряд межправительственных, межведомственных и других документов, направленных на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Мирзияев посетит национальную туристическую зону "Аваза", где в настоящее время проходят санаторно-оздоровительное лечение дети из регионов Узбекистана, наиболее пострадавших от последствий Аральской экологической катастрофы.

Это уже вторая поездка в Туркменистан узбекского лидера. В начале марта первый зарубежный визит Шавкат Мирзияев в качестве президента Узбекистана совершил в Ашхабад. По итогам визита был подписан ряд межправительственных документов, в том числе Договор о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Туркменистаном.

(Автор: Демир Азизов)

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