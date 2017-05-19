Туризм в Узбекистане: секреты притяжения страны

Узбекистан находится в глубине Центральноазиатского региона, в красивом живописном оазисе. В эту сказочную страну влюбится каждый с первого взгляда. Завораживает ее природа, а именно зелень листвы на фоне белоснежных облаков и синего неба. Удивляет множество древних памятников, ее старинная архитектура: величественные восточные дворцы с устремленными вверх куполами и минаретами. Также туристов очаровывает самобытный национальный колорит: традиции, обычаи, культура, кухня. Никто не останется равнодушным от всего того, что предлагает своим гостям Узбекистан.

Путешественнику, который хоть немного интересовался историей человечества, нет надобности задаваться вопросами: чем привлекателен туризм в Узбекистане и что выделяет его среди других туристических направлений? Так как ответ очевиден. Тем же, чем несколько тысячелетий назад притягивала эта земля Александра Македонского, которую древние греки называли Трансоксианой. Тем же, чем завораживала арабов эта земля, именуемая ими Мавераннахром – край двух значимых центрально азиатских рек – Амударьи и Сырдарьи, великих городов-оазисов, которые населены умелыми ремесленниками и место щедрых полей и садов, которые дарили наполненные солнцем урожаи.

Периодически по плодородным землям и городам проходили арабы, македонцы, монголы, каждый раз образовывая вечные империи. Но их империи, разбросаные ветрами времени, распались и засыпаны песком, а народы этого края – умелые, мастеровитые, искусные, предприимчивые, гостеприимные и открытые также восторгались щедрому солнцу и каждому новому гостю.

Туризм в Узбекистане обычно ассоциируется с городами-объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО – Бухарой, Самаркандом и Хивой. Их история уходит вглубь веков, когда древние стены крепостных валов помнят Александра Македонского, армию Чингисхана и боевые распоряжения воинов Тамерлана. В священной Бухаре, где минарет Калян настолько удивил монголов, что его не разрешил разрушать даже бессердечный Темуджин. В самаркандском Афрасиабе посетителям покажут место древнего дворца. Хива – это уникальный город-музей под открытым небом, который сохранился для потомков почти в первозданном виде.

Но не только города-объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО притягивают тысячи туристов. Каждый город Узбекистана предоставляет сотни причин, чтобы посетить его. Такие города как Ташкент, Андижан, Коканд, Шахрисабз позволяют окунуться гостям в современную восточную сказку.

Самого требовательного гурмана способен удивить изысканный ташкентский плов. Интересным сувениром будет нож-пичак, который выкован потомственными кузнецами в Шахрихане. Воображение любого человека удивят миллионы стежков шахрисабзской ручной старинной традиционной вышивки стилей «басма» и «ироки». Также у туристов вызывает интерес ферганская резьба по дереву, андижанские керамические блюда и многие другое.

Удивительная природа Узбекистана – от горнолыжных трасс Чимгана и Бельдерсая до жарких песков пустыни Каракум – впечатлит любого путешественника, который впервые посещает невероятный мир Центральной Азии. Большие просторы страны занимают пустыни Кызылкум и Каракум. А в когда-то Голодной степи на бахче созревают медовые дыни. Уникальная красота плато Устюрт напомнит гостям космические снимки далеких планет. Горы Узбекистана не такие высокие, как Альпы или Гималаи – высота пика Хазрет-Султан достигает 4643 метра над уровнем моря, – но и тут можно побывать в увлекательном походе.

В различных частях страны можно встретить наскальные рисунки-петроглифы позднего каменного века – творчество доисторических людей, дошедшее до настоящего периода сквозь толщу времени десятков тысяч лет.

При этом в течение всего путешествия по Узбекистану у туристов будет возможность ощутить гостеприимство и дружелюбие жителей страны, у которых уважение и радушие к гостям в крови. В долинах рек, которые издавна являются центрами земледелия Узбекистана, путешественники познакомятся с сельской жизнью народов страны.

О самых вкусных в мире натуральных фруктах и овощах, которыми так известен Узбекистан, туристы будут помнить долгое время. Отдых в этой стране будет интересным и яркие впечатления гарантированы.