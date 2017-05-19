В узбекской Хиве комплексно подойдут к развитию туризма

К развитию туризма в Хиве подойдут комплексно. Как сообщает посольство Узбекистана в Баку, утверждена Программа комплексного развития туристского потенциала города Хивы и Хорезмской области на 2017−2021 годы. В результате ее реализации планируется увеличить объемы экспорта туристских услуг в 2,3 раза, а количество туристов – в 2,1 раза.

Будут предприняты меры по продвижению турпотенциала Хорезма и бренда Хивы как одного из древнейших историко-культурных центров человеческой цивилизации. Запланировано проведение широкой рекламной кампании на центральных телерадиоканалах стран СНГ, ведущих зарубежных телеканалах, в социальных сетях и на других интернет-ресурсах, с организацией информационных туров для представителей зарубежных СМИ и туроператоров.

Программой предусмотрены развитие инфраструктуры туризма Хивы и Хорезма с учетом современных требований и создание дополнительных благоприятных условий для постоянного приема туристов. Это будет достигнуто за счет строительства железнодорожной линии, связывающей основные туристские центры республики (Ташкент–Самарканд–Бухара–Хива), организации чартерных рейсов и увеличения количества регулярных авиарейсов из стран Европы, Азии и СНГ, внедрения на отдельных объектах маршрута Ургенч–Хива организованных перевозок автобусами туристского класса повышенной комфортабельности.

Запланировано совершенствование туристских маршрутов и качества предоставляемых услуг, способствующих увеличению потока туристов и срока их пребывания в регионе, в том числе путем внедрения новых видов экзотического туризма в прибрежной зоне реки Амударьи. Намечено улучшение состояния и укрепление материально-технической базы объектов сопутствующей инфраструктуры по обслуживанию туристов.

Для развития внутреннего туризма планируется проработать вопрос открытия внутренних авиарейсов Самарканд–Ургенч, Бухара–Ургенч и Фергана–Ургенч.

Отдельным пунктом значится совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туризма, в частности, путем организации в учебных заведениях краткосрочных курсов по подготовке специалистов со знанием иностранных языков для нужд гостиничной и туроператорской деятельности.