Президент Узбекистана прибыл в Саудовскую Аравию

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Ол Сауда прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите арабо-мусульманских стран и США, который состоится 21 мая, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

В аэропорту Эр-Рияда состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

На переговорах с королем и принцем Саудовской Аравии будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.

В рамках визита главы Узбекистана в Саудовскую Аравию намечено также проведение ряда двусторонних встреч.

(Автор: Демир Азизов)