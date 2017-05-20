Президент Узбекистана прибыл в Саудовскую Аравию

20 мая 2017 22:33 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Ол Сауда прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите арабо-мусульманских стран и США, который состоится 21 мая, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

В аэропорту Эр-Рияда состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

На переговорах с королем и принцем Саудовской Аравии будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.

В рамках визита главы Узбекистана в Саудовскую Аравию намечено также проведение ряда двусторонних встреч.

(Автор: Демир Азизов)

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