Узбекистан и ИБР разработают новую программу сотрудничества

21 мая 2017 08:48 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию встретился с президентом Исламского банка развития (ИБР) Бандаром Хаджаром, сообщило в воскресенье Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Участники встречи обсудили взаимодействие Узбекистана и ИБР в разработке и реализации проектов в здравоохранении, образовании, энергетике, ЖКХ и ирригации.

Узбекистан является членом ИБР с 2003 года. Банк принимает участие в софинансировании проектов в области развития здравоохранения, образования, сельского хозяйства, ирригации, электроэнергетики, транспорта и поддержки частного предпринимательства. Общий объем кредитных средств и инвестиций банка в экономику Узбекистана составляет на сегодняшний день более одного миллиарда долларов по 38 проектам.

Для расширения масштабов партнерства решено разработать конкретную программу действий по обмену делегациями различных уровней.

Мирзияев и Хаджар обсудили также возможность участия ИБР в организации при мемориальном комплексе Имама Бухари в Самарканде международного научно-исследовательского центра, специализирующегося в изучении богатого духовного наследия мыслителей Востока, внесших неоценимый вклад в развитие человечества. По итогам переговоров подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании в этом аопросе.

Как сообщалось, глава Узбекистан прибыл в Эр-Рияд по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Ол Сауда для участия в саммите арабо-мусульманских стран и США.

В рамках визита также намечено проведение ряда двусторонних встреч, в том числе с лидерами стран региона.

(Автор: Демир Азизов)

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