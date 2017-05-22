Малый хадж в Мекку совершат более 650 паломников из Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Малый хадж (умра) в Мекку в священный месяц Рамадан совершат более 650 паломников из Узбекистана, сообщила пресс-служба комитета по делам религий при правительстве республики.

По данным комитета, началась подготовка к очередному малому паломничеству Умра в период Рамадана: все паломники пройдут курс вакцинации от сезонных заболеваний, им также предоставят специальную одежду и обувь.

Вместе с паломниками в Мекку отправляются врачи, повара и руководители групп. В места паломничества узбекистанцев в период с 13 по 29 июня доставят чартерными рейсами национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

В этом году обряд умры (малый хадж) в Саудовскую Аравию весной совершили 5,33 тысячи паломников из Узбекистана при общей квоте в 5,35 тысячи человек, общая квота на умру составляет шесть тысяч человек.

По предложению Управления мусульман Узбекистана и ряда общественных фондов республики, в этом году для совершения хаджа и умры, в первую очередь, будут учтены заявки верующих, которые планируют отправиться в паломничество впервые. Хадж и умра паломников, ранее совершавших эти обряды, отложены на более поздний срок.

Месяц Рамадан является одним из самых почетных у мусульман и требует строгого соблюдения поста. В этом году в Узбекистане Рамадан начнется 27 мая в соответствии с информацией, представленной управлением мусульман Узбекистана.

Согласно постановлению президента Мирзияева, органам госвласти на местах поручено в сотрудничестве с общественными организациями провести месяц Рамадан в духе, свойственном национальным традициям и ценностям, уделив особое внимание благотворительности, всесторонней поддержке людей, нуждающихся в помощи, благоустройству святых мест, укреплению атмосферы доброты и согласия в семьях и махаллях.



(Автор: Демир Азизов)