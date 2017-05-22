В правительстве Узбекистана создан комитет по межнациональным отношениям

22 мая 2017 17:12 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами образуется при Кабинете министров Узбекистана, следует из указа президента Шавката Мирзияева.

Согласно указу «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами», обнародованному в понедельник, новое ведомство создается на базе Республиканского интернационального культурного центра и Совета обществ дружбы и культурно-просветительских связей с зарубежными странами.

На комитет возложено участие в решении задач по последовательной реализации государственной политики в области обеспечения межнационального согласия и толерантности в обществе, широкому разъяснению миролюбивой политики, укреплению дружбы с мировым сообществом, в том числе диаспорой соотечественников за рубежом.

Комитет будет реализовывать меры по стимулированию, координации и поощрению социальных инициатив, направленных на утверждение принципов межнационального согласия, дружбы и сплоченности, развитие культуры межнациональных отношений. Он окажет практическую и методическую помощь национальным культурным центрам, поддержит их инициативы, примет меры по укреплению в сознании граждан независимо от их национальности, расы и религиозных убеждений чувства принадлежности к единой большой многонациональной семье, реализации принципа «Узбекистан – наш общий дом».

Особое внимание в работе комитета должно быть уделено воспитанию молодежи в духе терпимости и толерантности, уважения национальных и общечеловеческих ценностей. Это будет способствовать также формированию гармоничного и духовно развитого молодого поколения, обладающего идеологическим иммунитетом против догм национализма и экстремизма.

На комитет возложена функция представлять интересы национальных культурных центров и обществ дружбы в государственных органах, координировать их деятельность, оказывать содействие в сохранении и развитии самобытных национальных традиций проживающих в стране представителей различных наций и народностей.

Указом определены задачи по дальнейшему укреплению дружественных отношений с зарубежными странами, установлению прочных связей с соотечественниками за рубежом и созданными ими организациями. Комитет будет проводить на системной основе работу, направленную на установление и последовательное развитие доброжелательных и взаимоуважительных связей, в том числе на основе методов «народной дипломатии», с действующими в стране зарубежными организациями и дипломатическими представительствами, с функционирующими в зарубежных странах смежными организациями.

На данный момент в Узбекистане проживают представители более 130 наций и народностей. В стране действуют 138 национальных культурных центров и 34 общества дружбы.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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