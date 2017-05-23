Президент Узбекистана встретился с главами ряда государств в Эр-Рияде

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США, состоявшегося в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 21 мая, встретился с главами ряда государств, сообщает Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Форум был посвящен вопросам усиления противодействия экстремизму и терроризму, продвижения идей толерантности, укрепления безопасности, стабильности и сотрудничества. В саммите участвовали главы государств-членов Организации исламского сотрудничества и президент США, генеральные секретари ООН, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

По данным УзА, президент США Дональд Трамп в беседе с главой Узбекистана, высоко оценил процесс осуществляемых в стране реформ.

Мирзияев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Афганистана Ашрафом Гани, премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и обменялся с ними мнениями по ряду вопросов, касающихся дальнейшего расширения сотрудничества.

Президент Узбекистана встретился также с президентом Исламского банка развития (ИБР) Бандаром Хаджаром. В настоящее время в рамках стратегии сотрудничества между Узбекистаном и ИБР осуществляется реализация 21 проекта на сумму 1,4 миллиарда долларов. В ходе встречи констатировалось наличие огромного потенциала для дальнейшего развития сотрудничества. По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Узбекистана и ИБР о создании международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари в Самарканде.

(Автор: Демир Азизов)