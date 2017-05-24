Скончался глава Центрального банка Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/- Во вторник на 68 году жизни скончался бессменный председатель Центрального банка Узбекистана Файзулла Муллажанов, сообщило Национальное информагентство страны (УзА).

«Банковско-финансовая система нашей страны понесла тяжелую утрату. 23 мая 2017 года в возрасте 67 лет скоропостижно скончался один из основателей банковской системы Узбекистана, крупный экономист, опытный руководитель, председатель Центрального банка Республики Узбекистан Файзулла Максуджонович Муллажонов», говорится в некрологе руководства страны.

Муллажанов возглавлял главный финансовый орган страны почти 26 лет, с самого его образования в 1991 году.

(Автор: Демир Азизов)