В Узбекистане создано министерство занятости и трудовых отношений

25 мая 2017 07:50 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзияева «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере занятости и коренному повышению эффективности деятельности органов по труду», министерство труда преобразовано в министерство занятости и трудовых отношений.

Документ направлен на внедрение новых подходов к реализации государственной политики в сфере занятости, развитие инфраструктуры рынка труда, в том числе на основе государственно-частного партнерства, осуществление эффективных мер по трудоустройству незанятого населения, особенно молодежи.

Согласно указу, обнародованному в СМИ, основными задачами вновь образованного министерства определены, в частности, разработка госзаказа на создание новых рабочих мест, координация территориальных и отраслевых программ занятости населения, мер по обеспечению трудоустройства выпускников вузов и колледжей.

Указом предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование занятости населения. Так, с первого января 2018 года на 50 процентов будет снижена ставка единого социального платежа по доходам от оплаты труда впервые трудоустроенных выпускников колледжей, лицеев и вузов в течение первого года после их трудоустройства и на 25 процентов - в течение второго и третьего годов из работы.

С первого июня 2018 года негосударственным организациям предоставляется право на платной основе оказывать услуги в сфере трудоустройства граждан на территории страны, а при осуществлении деятельности по их трудоустройству за рубежом - на основании лицензии.

При министерстве образуется фонд общественных работ, основными задачами которого станут обеспечение участия временно незанятого населения в работах в рамках реализации крупных инвестпроектов, строительстве, ремонте и реконструкции объектов дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройстве городов и районов, а также сезонных сельхозработах.

В 2017—2020 годах запланировано расширение точек доступа, спектра и объемов микрофинансовых услуг для начинающих предпринимателей, с кардинальным повышением роли банковской системы в вопросах занятости населения.

Для расширения возможностей микрокредитования населения намечено повышение капитализации «Микрокредитбанка». Министр занятости и трудовых отношений по должности будет являться председателем наблюдательного совета этого банка.

Согласно принятому в этот же день постановлению президента об организации деятельности нового министерства, запланирована ежемесячная публикация министерством в интернете и СМИ сведений о состоянии рынка труда и занятости, в том числе о количестве граждан, обратившихся в органы по труду в поисках работы, получающих пособия по безработице, созданных рабочих местах.

Министерству поручено при разработке госзаказа на создание рабочих мест определять перечень наиболее трудоизбыточных городов и районов страны.

По данным официальной статистики, численность постоянного населения Узбекистана на начало 2017 года составила 32, миллиона человек. Уровень занятости экономически активного населения составил 94,8 процента, уровень безработицы -5,2 процента.

(Автор: Демир Азизов)

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