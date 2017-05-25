Узбекистан намерен присоединиться к Транскаспийскому транспортному маршруту

25 мая 2017 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте состоялся круглый стол на тему «Транскаспийский международный транспортный маршрут и морские порты Казахстана», сообщает казахстанская национальная компания «Казахстан темир жолы» (Железная дорога Казахстана) в четверг.

В мероприятии приняли участие представители железных дорог, ведущих транспортно-логистических компаний, дипломатических миссий и бизнес-структур Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Грузии, Китая и других стран.

В ходе круглого стола были презентованы возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута как альтернативного пути доставки узбекских грузов через казахстанские и азербайджанские морские порты на Каспии в страны Черноморского бассейна и Европы.

«Участники круглого стола высоко оценили перспективы развития перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и выразили готовность примкнуть к данному маршруту", - говорится в сообщении.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

В октябре прошлого года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении Международной ассоциации ТМТМ, офис которой размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.

(Автор: Елена Косолапова)
Твиттер:@E_Kosolapova

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