Назначен спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану

26 мая 2017 07:16 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Указом президента Узбекистана Исматилла Иргашев назначен специальным представителем президента по Афганистану, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

"Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов представил коллегии МИД Исматиллу Иргашева, назначенного указом президента Республики Узбекистан Шавката Мирзияева специальным представителем президента Республики Узбекистан по Афганистану", - говорится в сообщении.

Иргашев, карьерный дипломат, востоковед, специалист по Афганистану, работал в этой в стране.

До нынешнего назначения он работал послом Узбекистана в Азербайджане и Китае, был заместителем министра иностранных дел.

(Автор: Демир Азизов)

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