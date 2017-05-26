Назначен спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану

ТАШКЕНТ /Trend/ - Указом президента Узбекистана Исматилла Иргашев назначен специальным представителем президента по Афганистану, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

"Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов представил коллегии МИД Исматиллу Иргашева, назначенного указом президента Республики Узбекистан Шавката Мирзияева специальным представителем президента Республики Узбекистан по Афганистану", - говорится в сообщении.

Иргашев, карьерный дипломат, востоковед, специалист по Афганистану, работал в этой в стране.

До нынешнего назначения он работал послом Узбекистана в Азербайджане и Китае, был заместителем министра иностранных дел.

(Автор: Демир Азизов)