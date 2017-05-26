В ташкентском вузе откроют кафедру по изучению исламской цивилизации

26 мая 2017 15:38 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкентском исламском университете будет открыта кафедра по изучению исламской цивилизации ISESCO (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры), сообщили Trend в пятницу в вузе.

По словам представителя университета, решение об открытии кафедры было принято в рамках визита делегации вуза 22−25 мая в марокканский Рабат, в офис главного управления ISESCO.

"В ходе состоявшихся переговоров между ISESCO и Ташкентским исламским университетом подписан меморандум о взаимодействии по организации кафедры по изучению исламской цивилизации", - сказал собеседник агентства.

Тогда же были определены структурный состав кафедры, учебные дисциплины и задачи научной деятельности.

Кафедра ISESCO будет создана с целью изучения истории и современного состояния образования, науки и культуры мусульманского мира.

Как сообщалось, с инициативой открытия кафедры ISESCO в Ташкентском исламском университете выступил глава Узбекистана Шавкат Мирзияев на 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, состоявшейся в Ташкенте в октябре 2016 года.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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