В Ташкенте началось заседание Сената

27 мая 2017 09:00 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Очередное, десятое заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана начало работу, сообщает корреспондент Trend с заседания верхней палаты узбекского парламента.

В повестку дня заседания внесены законы «О внесении изменений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан», «О Конституционном суде Республики Узбекистан», «О внесении изменений и дополнений в Положение о классных чинах работников судов и Исследовательского центра по демократизации и либерализации судебного законодательства и обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде Республики Узбекистан».

Сенаторы также рассмотрят законы о ратификации ряда международных договоров и конвенций, в том числе Договора о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Туркменистаном, подписанного в Ашхабаде шестого марта.

Наряду с этим в повестку дня пленарного заседания внесен вопрос об изменении границ городов Хивы и Шахрисабза к категории городов областного подчинения.

Сенаторы также заслушают отчет министра иностранных дел о проделанной министерством работе по развитию внешнеэкономических связей, привлечению иностранных инвестиций, а также перспективах в данной сфере.

На пленарном заседании планируется рассмотрение и других вопросов, относящихся к компетенции Сената.
(Автор: Демир Азизов)

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