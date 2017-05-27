Сенат Узбекистана внес изменения в отдельные статьи Конституции

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана на пленарном заседании в субботу одобрил изменения и дополнения в статьи Конституции страны, сообщил корреспондент Trend с заседания Сената.

Изменения в статью 80 Основного закона предусматривают исключение из полномочий Сената назначения и освобождения от должности председателя Госкомприроды по представлению президента Узбекистана, а также заслушивания отчета председателя Госкомприроды.

Ранее сообщалось, что указом президента Узбекистана «О совершенствовании системы госуправления в сфере экологии и охраны окружающей среды», принятым в апреле этого года, Госкомприроды преобразован в государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, подотчетный Кабинету министров.

В соответствии с поправками, внесенными в статью 93 Конституции, Конституционный суд будет избираться Сенатом по представлению главы государства из числа лиц, рекомендованных Высшим судейским советом, включая представителя от автономной республики Каракалпакстан.

Поправки в статьи 108 и 109 предусматривают расширение полномочий Конституционного суда в части проверки соответствия Основному закону законов, законов о ратификации международных договоров до их подписания, а также ежегодного представления обеим палатам парламента и президенту республики информации о конституционной законности в стране.

По мнению сенаторов, выступивших в прениях, эти изменения и дополнения будут способствовать совершенствованию системы государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также повышению эффективности деятельности и авторитета Конституционного суда.

(Автор: Демир Азизов)