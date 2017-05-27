Сенат Узбекистана одобрил поправки в закон о Конституционном суде

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана на пленарном заседании в субботу одобрил поправки в закон «О Конституционном суде Республики Узбекистан», сообщил корреспондент Trend с заседания Сената.

В частности, более четко, чем в предыдущей редакции закона, определены сроки полномочий и требования к кандидатам в судьи. В том числе устанавливается, что не допускается избрание членов Конституционного суда более двух раз, с сохранением действующего пятилетнего срока полномочий.

Предусматривается повышение возрастного ценза кандидата в судьи с 30 до 35 лет и закрепление предельного возраста пребывания в должности судьи - 70 лет. Расширены основания для досрочного прекращения полномочий судьи.

Добавлены субъекты, обладающие правом внесения вопросов в Конституционный суд, - Кабинет министров и уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсман).

Ранее это право имели обе палаты парламента, их спикер и председатель, президент страны, группы депутатов и сенаторов, председатели Верховного и Высшего хозяйственного суда, а также генпрокурор.

(Автор: Демир Азизов)