Сенат Узбекистана ратифицировал «текстильный протокол» с ЕС

27 мая 2017 19:06 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана) на пленарном заседании в субботу ратифицировал включение «текстильного протокола» к соглашению о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Евросоюзом и Узбекистаном, сообщил корреспондент Trend.

Документ также предусматривает таможенные льготы при переработке, а также поставках и транзите текстильной продукции Узбекистана в страны ЕС.

Одобренный сенаторами закон «О ратификации протокола к СПС между Узбекистаном и ЕС о внесении изменений в соглашение в целях расширения действия положений соглашения о двусторонней торговле текстильными изделиями» в соответствии с установленными процедурами будет направлен президенту страны для подписания.

До настоящего времени режим наибольшего благоприятствования в рамках СПС не применялся в отношении импорта текстильных товаров из Узбекистана. , действовала система двойного лицензирования при выдаче разрешения на импорт текстильных товаров в ЕС из Узбекистана.

Европейский парламент ратифицировал включение «текстильного протокола» к СПС между ЕС и Узбекистаном в декабре 2016 года, после того, как Узбекистан выполнил требование искоренить использование детского труда при сборе хлопка.

В феврале Всемирный банк сообщил, что мониторинг детского труда в хлопководстве с участием экспертов Международной организации труда (МОТ) зафиксировал прекращение практики детского труда при сборе хлопка в Узбекистане. В сообщении также говорилось, что Узбекистан продолжает реализацию планов действий по уменьшению рисков принудительного труда, которые влияют на условия ежегодной масштабной хлопкоуборочной
компании.

(Автор: Демир Азизов)

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