В Узбекистане принято постановление о расширении стратегического партнерства с КНР

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Шавкат Мирзияев подписал постановление "О мерах по дальнейшему расширению всестороннего стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой".

Согласно обнародованному в понедельник документу, он принят в целях обеспечения безусловной и полномасштабной реализации подписанных двусторонних соглашений и достигнутых договоренностей по дальнейшему расширению всестороннего стратегического партнерства между двумя странами

Глава Узбекистана поручил установить действенный мониторинг и жесткий контроль за своевременной и безусловной реализацией подписанных двусторонних соглашений и достигнутых договоренностей по дальнейшему расширению сотрудничества в ходе государственного визита президента Узбекистана в КНР 11-13 мая.

Президент также утвердил планы практических действий ("дорожные карты") по реализации подписанных документов и договоренностей.

Постановлением создана рабочая комиссия по контролю за своевременной и безусловной реализацией подписанных двусторонних соглашений и достигнутых договоренностей по дальнейшему расширению сотрудничества.

Как сообщалось, в рамках госвизита президента Мирзияева в Китай были подписаны совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всестороннего стратегического партнерства, более 10 межправительственных и межведомственных документов, а также пакет корпоративных соглашений в торгово-экономической сфере на общую сумму 22,8 миллиарда долларов.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)