Узбекистан построит скоростную железную дорогу вокруг Ташкента за $ 320 млн.

30 мая 2017 07:11 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял постановление о строительстве электрифицированной скоростной двухпутной железной дороги вокруг Ташкента.

Согласно документу, обнародованному на сайте пресс-службы президента, проект общей стоимостью 320,1 миллиона долларов будет реализован в 2017-2021 годах.

Общая протяженность одной линии кольцевой дороги составит 71,2 километра. Всего будет проложено более 140 километров железнодорожных путей и построено 26 станций. Поезда будут ходить с интервалом семь минут. После завершения проекта Ташкент по окружной железной дороге можно будет объехать за один час.

Финансирование проекта планируется осуществить за счет средств госбюджета и . централизованных инвестиций в размере 185,1 миллиона долларов, кредитов Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 20 миллионов долларов китайского Эксимбанка – на 115 миллионов долларов.

Средства китайского Эксимбанка, рефинансируемые Национальным банком внешнеэкономической деятельности, будут предоставлены сроком на 20 лет, с процентной ставкой 2,25 процента годовых, включая пятилетний льготный период.

Заказчиком проекта, а также заемщиком китайского кредита определено АО "Узбекистон темир йуллари" (Узбекские железные дороги). Президент поручил компании до начала октября 2018 года внести на утверждение в правительство технико-экономическое обоснование проекта.

Кольцевая железная дорога будет состыкована с основными радиальными магистральными въездами в столицу должна улучшить транспортное обслуживание пассажиров, снизить загруженность наземного общественного городского транспорта и городских автомобильных дорог, а также улучшить экологию и окружающую среду.

Все участники проекта до 2022 года освобождены от уплаты таможенных платежей, налога на добавленную стоимость за товары, работы и услуги, обязательных отчислений и сборов в целевые государственные фонды.

(Автор: Демир Азизов)

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