Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактом

30 мая 2017 08:06 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил президенту Египта Абдулфаттоху Ас-Сиси послание в связи с террористическим актом в провинции Эль-Минья, приведшим к гибели и ранениям большого количества безвинных людей, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Президент Мирзияев выразил глубокие соболезнования и сочувствие президенту, дружественному народу Египта, родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщалось, в египетской провинции Эль-Минья неизвестные обстреляли автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в местный монастырь. В результате нападения по разным данным погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.

(Автор: Демир Азизов)

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