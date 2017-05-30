Президент Узбекистана потребовал от чиновников ускорить реализацию международных соглашений

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подверг критике чиновников, тормозящих реализацию международных соглашений, сообщило Национальное информагентство страны (УзА).

Совещание, посвященное анализу и оценке состояния реализации соглашений, договоров и проектов по развитию взаимного партнерства в различных сферах, подписанных по итогам зарубежных визитов президента Узбекистана, состоялось накануне в Ташкенте.

"Состоявшиеся в текущем году визиты официальной делегации Узбекистана в Туркменистан, Казахстан, Россию и Китай являются первыми зарубежными визитами после выборов президента в 2016 году, их результаты способствуют развитию отношений со стратегическими партнерами, дальнейшему расширению масштабов торгово-экономического сотрудничества", - цитирует УзА слова президента.

По итогам каждого визита наряду с соглашениями и договорами было утверждено множество проектов. По ним были подготовлены "дорожные карты", определены этапы, механизмы их реализации и ответственные лица.

В тоже время глава государства обратил внимание на то, что "пока не видно конкретных результатов, реализация договоров отстает от сроков".

Он подверг критике руководителей, которым поручена реализация этих проектов. "Некоторые руководители проявляют безответственное отношение к данному вопросу, имеющему приоритетное значение для экономики нашей страны", - сказал Мирзиеев.

Президент, в частности, напомнил, что в ходе его визита в Туркменистан были подписаны документы по поставке сельхозтехники, минеральных удобрений, автомобилей, стройматериалов, бытовой техники и другой продукции на общую сумму 151 миллион долларов. За минувшие три месяца объем экспорта составил 12 миллионов долларов, что составляет лишь восемь процентов от общего объема достигнутых договоренностей.

По словам главы государства, в ходе визитов в Казахстан, Россию и Китай, переговоров с главой Турции также были достигнуты крупные соглашения. Однако результаты их реализации также находятся не на должном уровне.

Глава государства подчеркнул, что руководители, курирующие эти вопросы, должны персонально отвечать за проекты и договора, реализация которых не обеспечивается или отстает. Им были даны поручения по конкретному определению первоочередных мер при реализации каждого проекта, осуществлению своевременного и системного мониторинга процессов финансирования и исполнения.

Президент поручил руководителям министерств и ведомств разработать целевую инвестиционную стратегию по развитию торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества с иностранными государствами и положение по обеспечению исполнения достигнутых договоренностей.

(Автор: Демир Азизов)