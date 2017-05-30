Президент Узбекистана потребовал от чиновников ускорить реализацию международных соглашений

30 мая 2017 13:43 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подверг критике чиновников, тормозящих реализацию международных соглашений, сообщило Национальное информагентство страны (УзА).

Совещание, посвященное анализу и оценке состояния реализации соглашений, договоров и проектов по развитию взаимного партнерства в различных сферах, подписанных по итогам зарубежных визитов президента Узбекистана, состоялось накануне в Ташкенте.

"Состоявшиеся в текущем году визиты официальной делегации Узбекистана в Туркменистан, Казахстан, Россию и Китай являются первыми зарубежными визитами после выборов президента в 2016 году, их результаты способствуют развитию отношений со стратегическими партнерами, дальнейшему расширению масштабов торгово-экономического сотрудничества", - цитирует УзА слова президента.

По итогам каждого визита наряду с соглашениями и договорами было утверждено множество проектов. По ним были подготовлены "дорожные карты", определены этапы, механизмы их реализации и ответственные лица.

В тоже время глава государства обратил внимание на то, что "пока не видно конкретных результатов, реализация договоров отстает от сроков".

Он подверг критике руководителей, которым поручена реализация этих проектов. "Некоторые руководители проявляют безответственное отношение к данному вопросу, имеющему приоритетное значение для экономики нашей страны", - сказал Мирзиеев.

Президент, в частности, напомнил, что в ходе его визита в Туркменистан были подписаны документы по поставке сельхозтехники, минеральных удобрений, автомобилей, стройматериалов, бытовой техники и другой продукции на общую сумму 151 миллион долларов. За минувшие три месяца объем экспорта составил 12 миллионов долларов, что составляет лишь восемь процентов от общего объема достигнутых договоренностей.

По словам главы государства, в ходе визитов в Казахстан, Россию и Китай, переговоров с главой Турции также были достигнуты крупные соглашения. Однако результаты их реализации также находятся не на должном уровне.

Глава государства подчеркнул, что руководители, курирующие эти вопросы, должны персонально отвечать за проекты и договора, реализация которых не обеспечивается или отстает. Им были даны поручения по конкретному определению первоочередных мер при реализации каждого проекта, осуществлению своевременного и системного мониторинга процессов финансирования и исполнения.

Президент поручил руководителям министерств и ведомств разработать целевую инвестиционную стратегию по развитию торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества с иностранными государствами и положение по обеспечению исполнения достигнутых договоренностей.

(Автор: Демир Азизов)

Новости по теме
Авиакомпания Узбекистана приобретет антигололедный реагент
Тендеры 13:34
Узбекистан до 2022 года направит на развитие возобновляемой энергетики $5,3 млрд
Энергетика 11:14
Сотрудник посольства Франции разбился в горах под Ташкентом
Узбекистан 09:04
Президент Узбекистана выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактом
Узбекистан 08:06
КНР оборудует таможенные посты Узбекистана досмотровыми комплексами на $18,3 млн.
Узбекистан 08:02
Узбекистан построит скоростную железную дорогу вокруг Ташкента за $ 320 млн.
Узбекистан 07:11
В Узбекистане принято постановление о расширении стратегического партнерства с КНР
Узбекистан 29 мая 13:53
Узбекистан с сентября 2016 г. привлек $44 млрд кредитов и инвестиций – глава МИД
Бизнес 29 мая 12:52
Назначены послы Узбекистана в ряде стран
Узбекистан 29 мая 09:40
Сенат Узбекистана ратифицировал «текстильный протокол» с ЕС
Узбекистан 27 мая 19:06
Сенат Узбекистана внес изменения в отдельные статьи Конституции
Узбекистан 27 мая 18:36
Туркменистан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере энергетики и транспорта
Энергетика 26 мая 16:56
В ташкентском вузе откроют кафедру по изучению исламской цивилизации
Узбекистан 26 мая 15:38
В Узбекистане будет создан банковский консорциум для поддержки надомного труда
Бизнес 26 мая 15:32
Узбекско-турецкий UT-Bank в 2016 г. незначительно снизил активы по МСФО
Бизнес 26 мая 14:44
Чистая прибыль АК «Узтрансгаз» в январе – марте выросла на 17,6 %
Узбекистан 26 мая 08:03
Узбекистан и Таджикистан обсудили инвентаризацию договорно-правовой базы сотрудничества
Узбекистан 26 мая 07:29
Назначен спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану
Узбекистан 26 мая 07:16