Трамп потребовал от Ирана прекратить поддержку "террористов и боевиков"

22 мая 2017 16:39 (UTC+04:00)

США и Израиль едины в понимании недопустимости появления у Ирана ядерного оружие и вместе требуют от него прекратить поддержку "террористов и боевиков", заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе визита в Иерусалим, передает РИА Новости.

Осознание иранской угрозы и необходимости ей противостоять президент, приехавший в Иерусалим из Эр-Рияда, назвал предметом растущего консенсуса по всему миру, включая арабские и мусульманские страны.

"Израиль и США могут заявить в один голос, что никогда нельзя допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Никогда. Он должен прекратить финансирование, подготовку и снаряжение террористов и боевиков, и прекратить должен немедленно", — сказал Трамп после переговоров с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

"На эту тему есть однозначный консенсус наций мира, включая многие мусульманские страны. Существует растущее понимание среди ваших арабских соседей того, что у них есть общее дело с вами, общая угроза со стороны Ирана. Это, действительно, угроза. Никаких сомнений здесь быть не может", — добавил он.

Трамп поблагодарил израильское руководство за "приверженность достижению мира с палестинцами" и пообещал предметно обсудить перезапуск процесса урегулирования с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Ривлин ответил, что в Израиле готовы двигаться к миру с соседями. "Господин президент, мы хотим двигаться вперед, и мы должны сделать это вместе, вместе с Америкой", — сказал он.

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