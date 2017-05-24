Иранская армия начинает масштабные военные учения

24 мая 2017 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иранская армия в среду приступила к масштабным военным учениям под названием «Бейт аль-Мокаддас 29» в центральной провинции Исфахан, сообщило информационное агентство ISNA.

Учения проводятся по случаю 35-й годовщины освобождения южного города Хорремшехр во время ирано-иракской войны (1980-1988 годы) 24 мая 1982 года.

В учениях участвуют различные подразделения сухопутных войск иранской армии, включая пехоту, артиллерию, задействованы беспилотные летательные аппараты и вертолеты.

В военных учениях также принимают участие элитные силы армии, а именно: 65-я «Нохедская воздушно-десантная бригада», а также истребители ВВС.

Во время двухдневной тренировки будет проверено количество вооружения, произведенного внутри страны. Военные учения включают также дневные, ночные и антитеррористические операции.

Иран регулярно проводит различные учения в целях укрепления обороноспособности своих вооруженных сил и проверки современной военной тактики и оборудования.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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