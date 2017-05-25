Иран и Беларусь подписали соглашение о двухстороннем сотрудничестве в таможенной сфере

25 мая 2017 10:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ Иран и Беларусь подписали ряд документов о сотрудничестве, в том числе протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах, которыми обмениваются две страны, сообщило агентство IRNA.

Согласно документу, страны будут взаимодействовать в области электронного обмена информацией и составления электронных запросов.

После подписания договора председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько сказал журналистам, что документ придаст возможность снижения таможенных формальностей, предусмотренных для обеих стран.

По его словам, при помощи обмена информацией и составления электронных запросов инспекция товаров осуществляется быстрее.

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси добавил, что унификация тарифов для иранских товаров, как и для стран СНГ, находится на повестке дня.

Руководитель Таможенной администрации Ирана Масуд Карбасиан в свою очередь заявил, что соглашение с Белоруссией в таможенной сфере считается началом реализации международного транспортного коридора "Север-Юг".

(Автор: Эльмира Таривердиева )

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