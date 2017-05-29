Иран запустит первый эксплуатационный спутник в следующем году

29 мая 2017 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый иранский эксплуатационный спутник, получивший название "Соха", будет запущен в следующем иранском календарном году (начинается 21 марта 2018 года), сообщил глава центра космических исследований Ирана Хасан Хаддадпур, пишет в понедельник IRNA.

«В настоящее время Иран приобрел ноу-хау для проектирования и строительства спутников внутри страны», - добавил Хаддадпур.

По словам главы центра космических исследований, спутник "Соха" будет запущен с целью продвижения лаборатории Центра космических исследований Ирана согласно шестому плану развития страны.

Он подчеркнул, что быстрое развитие в этой сфере дало возможность создать более крупные спутники весом в одну тонну.

Хаддадпур добавил, что иранский космический аппарат будет находиться на высоте 36 тысяч километров над Землей.

Кроме этого, по словам главы Центра космических исследований, Иран планирует вывести на орбиту свой телекоммуникационный спутник "Дусти" ("Дружба") до конца года. «После этого мы планируем запустить спутник связи "Нахид-1», - отметил он.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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