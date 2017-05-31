При взрыве в Кабуле ранен посол Ирана

31 мая 2017 11:53 (UTC+04:00)

Посол Ирана в Афганистане получил ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в среду в Кабуле рядом с президентским дворцом и посольствами Германии и Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Эрем Ньюз".

"Иранский посол Момаммат Реда Бархами получил ранения, серьезные повреждения получило здание посольства", — приводит издание цитату из иранской газеты. Отмечается, что остальные дипломаты и другие сотрудники посольства "здоровы".

Сообщается также, что повреждения получили здания представительства радио и телевидения Ирана и государственного информагентства ИРНА. Взрыв, по предварительным данным, произошел в ста метрах от иранского диппредставительства в Кабуле.

По последним данным, в результате взрыва погибли 80 и пострадали более 350 человек.

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