Али Лариджани переизбран спикером парламента Ирана

31 мая 2017 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спикером парламента (Меджлиса) Ирана переизбран Али Лариджани получивший 204 голоса депутатов. Об этом сообщает агентство IRNA в среду.
Во время выборов на пленарном заседании парламента (меджлиса) Исламской Республики Иран, Лариджани на второй год переизбран спикером иранского парламента, набрав 204 голоса из 268 голосов депутатов. Число испорченных бюллетеней составило 64. Отмечается, что у действующего спикера не была ни одного соперника.

В прошлом году Лариджани также получил поддержку 237 депутатов, из 276 проголосовавших членов парламента.

Лариджани будет второй год подряд возглавлять десятый созыв парламента Ирана. Он также возглавлял восьмой и девятый созывы Иранского парламента.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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