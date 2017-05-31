В посольстве Ирана в Кабуле опровергли сообщения о ранении посла при взрыве

Посол Ирана в Кабуле не пострадал в результате взрыва в столице Афганистана, сообщил РИА Новости осведомленный источник в дипмиссии.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве достигло 90 человек, 380 получили ранения. СМИ ранее сообщали, что в результате взрыва пострадал посол Ирана в Афганистане Мохаммад Реза Бахрами.

"Здоровье посла и сотрудников посольства в порядке. Посольству нанесен только материальный ущерб из-за мощного взрыва: выбиты стекла, обрушился гипсокартонный потолок", — заявил источник.

По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.