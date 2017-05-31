Иран призвал ООН к более активной роли в региональной стабильности

БАКУ /Trend/ Специальный помощник Меджлиса (парламента Ирана) по международным делам Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил , что ожидается Организация Объединенных Наций будет играть более активную роль в содействии региональному миру и стабильности.Он сделал эти замечания на встрече с представителем ООН в Тегеране Гари Льюисом.

Выражая обеспокоенность в связи с региональной ситуации, он добавил, что ситуация в регионе Ближнего Востока становится все ухудшится, и далека из дипломатических решений.

«Регион и мир борются с бедствием терроризма, нарушением национального суверенитета стран и систематическим насилием и экстремизмом», сказал он, добавив, что для преодоления этих проблем ООН должна играть более эффективную роль в этом отношении.

Льюис, в свою очередь, назвал важным политическое решение региональных кризисов и подчеркнул необходимость соблюдения прав человека в регионе.

(Автор: Эльмира Таривердиева )